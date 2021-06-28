「台灣確診數足當模範生」！他批「延長三級警戒」：國際級笑話

▲今（28）日新增60例確診本土病例。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者高琳景／綜合報導

三級警戒延長至7月12日，雖然近日Delta變種病毒來勢洶洶，但每日確診數已逐漸下降。前立委沈富雄認為，昨（27）天本土確診88例，「如此漂亮的數字足當全球的模範生而無愧，卻被用來做為展延警戒的佐證。如果這不是國際級的笑話？什麼才是？」

沈富雄於今（28）日在臉書以「昏君與芻狗」為題發文，表示今天6月28日原本是三級警戒的最後一天。不料，「昏庸的政府卻於上週宣佈，今天是另一個三級警戒再延兩週開始的日子。」

他指出昨日本土確診數88人，其中台北市33例、新北市41例，認為這麼漂亮的數字足當全球模範生，但卻被用來作為延展警戒的佐證，直呼「如果這不是國際級的笑話？什麼才是。」

▲沈富雄認為，三級警戒本來該在6/28結束。圖為三級警戒滿月，台北空城呈現一片空城。（圖／記者湯興漢攝）

沈富雄無奈表示，「我跪求無門，無言以對，只有胡謅一首五言歪詩以為證：購苗一團糟，殺毒用牛刀，昏君不知過，百姓如芻狗。」

不少網友看到文章後，認為「真的該解封了，往後10年都是與病毒共處」、「邊境若以最嚴格的防疫措施，那我也贊成適度慢慢解封」、「現在又把delta病毒放進來，整台飛機的機組員跟乘客都沒匡列，還一副你沒說我沒想到的樣子，真是沒救了」、「不解封，可能是怕遊行抗議，一系列的錯誤決策，造成的傷害實在太大」。

但也有網友質疑，「如此疫情、如此警戒，值嗎？」、「如果解除三級警戒之後疫情又爆發，大老是否又要罵政府草菅人命？到底是經濟重要還是人命重要，這沒有標準答案的」、「如果解3級，印度病毒不會大爆發嗎？」