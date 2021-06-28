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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／新北＋33例「中央應建立全境通報」　侯友宜最新說明

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心28日公布國內新增60例COVID-19確定病例，均為本土個案；另確診個案中新增3例死亡。今天新增個案中，以新北市33例最多，市長侯友宜召開防疫記者會，《ETtoday新聞雲》全程直播。

面對Delta變異株來勢洶洶，侯友宜28日上午受訪時，首度拋出「境內管控」三大策略，包含同島聯防、快速通報、全力圍堵，而通報機制上要建構一個全境快速通報的機制，各縣市隨時能立即通報外，也能透過全境快速通機制全力防堵。

▲▼侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）

指揮中心表示，個案分佈以新北市33例最多，其次為台北市22例、桃園市2例，基隆市、南投縣及彰化縣各1例；其中32例為已知感染源、3例關聯不明、25例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，截至目前累計1,282,057例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,265,704例排除)。自2020年起累計635例COVID-19死亡病例，其中627例本土，個案居住縣市分布為新北市321例、台北市243例、基隆市21例、桃園市17例、彰化縣10例、台中市及新竹縣各4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

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