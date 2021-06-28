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10歲就懷孕！少女瞞過全家人「11歲產子」　成英國最年輕媽媽

▲▼懷孕 孕婦 示意圖 。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲英國一名11歲少女產下一名嬰兒。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者王佩翊／編譯

英國一名11歲少女6月產下一名嬰兒，成為英國有紀錄以來年紀最輕的「小媽媽」。據悉，這名少女在10歲時懷孕，歷經30週的孕程，最後產下一名健康的嬰兒。然而她的家人直到生產前都沒有發現她已經懷孕，孩子生下後，也對家人產生不小衝擊。目前社會服務委員會已經介入調查，整起事件也引發社會關注。

根據《太陽報》報導，這名少女10歲時懷孕，但在整整30週的孕程中，她的家人完全沒有發現懷孕一事，直到今年11歲的少女6月生下了一名寶寶，整件事才因此曝了光，就連家人也受到巨大衝擊。所幸孩子出生時十分健康，而少女本人與孩子目前也正在接受專業醫療團隊的良好照料。然而外界仍然十分疑惑，為何少女的同住家人對此毫不知情。

▲懷孕,超音波（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲醫師表示，每2500名新生兒中，就有1人的母親不知自己懷孕或是刻意隱瞞。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

醫師庫柏（Carol Cooper）不諱言，這起案例是她聽過最年輕的母親。她表示，少女進入青春期的平均年齡是11歲，標準範圍是在8到14歲之間，或者更小，但體重同時也影響了賀爾蒙，現在的孩子們普遍營養均衡，青春期也因此提前。

事實上，英國2006年就曾有一名12歲少女產下了孩子，但當時該名少女是遭到自己16歲的親哥哥性侵，如今這名11歲少女則是突破了孕婦低齡化的紀錄。庫柏也提到，每2500個新生兒中，就有1人的母親不知道自己懷孕，又或者是刻意隱瞞懷孕的事實。

2014年，英國有一名12歲的少女和13歲的少年生下孩子，刷新父母雙方年齡的最低紀錄。

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