Delta強襲屏東　潘孟安吐心聲：每人體內都有抗體，就是正直

記者黃翊婷／綜合報導

屏東祖孫從祕魯返台，確診感染Delta變異株，引起台灣民眾恐慌。屏東縣長潘孟安27日深夜透過臉書PO文，呼籲全民團結一致對抗病毒，「每個人的體內其實都有一種抗體，那就是正直，這劑抗體不必排隊、不須登記、不用購買，自身體內就有，只需要喚醒它就可以了。」

▲屏東27日新增1確診個案，案14734枋寮鄉73歲果農曾在醫院與Delta感染者重疊一天足跡，但並未直接接觸。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

潘孟安在文中提到，無論經過多少次兵推、強化訓練，儲備多少物資，都只是沙盤推演，「因為印度Delta變種病毒（是）這個世界公敵，躲在人類看不見的地方，以我們無法預測的方式，環伺四周」，對手詭譎多變又來勢洶洶，大家能做的就是正面以對，這才是唯一出路。

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潘孟安還提出3大策略，首先是防疫強化措施，這是必須的準備，能夠構築相對安全的區域，減緩病毒入侵，爭取更多時間和空間；第二是高風險區全面篩檢，這是有效的措施，要以最快的速度，過濾可能的傳染鏈，醫院停診全面清消、擴大隔離對象、強化居家隔離；第三是施打疫苗，這是現階段最有效的方法，能為大家套上一件隱形的防護衣，讓病毒的力道降到最低，但疫苗不是抗疫萬靈丹，無法確保百毒不侵。

▲屏東縣確診個案關係圖。

「在疫病前面，人的生命是等值的，我們把武器留給最需要的人。」潘孟安認為，每個人的體內其實都有一種抗體，那就是正直，也就是善盡自己的本分，不必排隊、不須登記、不用購買，自身體內就有，只需要喚醒它就可以了，「讓我們先給彼此打一劑預防針，有了這劑預防針，至少我們會多了很多勝算。」

而面對Delta變異株入侵台灣，潘孟安表示，會在這個爭取時間與空間的交戰時刻，盡縣府團隊所知、所會、所長、所備、所有，一起去面對與迎戰，為民眾爭取更多的機會。