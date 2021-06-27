Delta入侵！攤商拒收屏東枋山芒果　陳吉仲挺農出招「平台訂購」





▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

印度Delta變種病毒入侵屏東，最新傳出正值盛產期的枋山芒果也遭退訂或攤商拒收，對此，農委會主委陳吉仲表示，「我們要對抗的是病毒，不是屏東芒果，抗疫期間更要加倍支持」，農委會特別成立芒果行銷平台，結合國公營事業、銀行、民間企業，共同參與訂購國產芒果，

陳吉仲27日在臉書發文指出，枋山是臺灣芒果的重要產地，每年生產最高品質的芒果，向來深受國人喜愛。最近Delta病毒現蹤枋山，傳出有攤商拒收枋山芒果，也有消費者退訂。「我要告訴大家，目前全世界沒有任何明確證據顯示病毒會透過食物傳播，更不會因為接觸水果就感染。」

陳吉仲表示，屏東縣政府已經啟動最高規格的防疫，除了大規模篩檢並確實隔離、匡列確診者及密切接觸者，也將優先為楓港、善餘兩村施打疫苗。「現在我們應該做的，是全力當屏東的後盾，希望大家不要污名化屏東，屏東芒果的品質與安全也沒有任何問題。」

陳吉仲強調，為了幫助受疫情影響的農民，農委會也成立芒果行銷平台，結合國公營事業、銀行、民間企業，共同參與訂購國產芒果，「我們共同的敵人是病毒，而不是這個國家的任何一個人或物產，讓我們一起互相幫助，渡過難關。」

芒果行銷平台，結合國營事業、銀行、民間企業，共同參與訂購國產芒果；一般消費者則可以到農委會與全國各大電商平台合作的「臺灣農產嘉年華」入口網站下訂。