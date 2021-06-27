16族原住民暖唱「手牽手」打氣！天籟嗓音太治癒　18萬人感動飆淚

記者黃可昀／綜合報導

本土疫情爆發至今1個多月，病毒除了對身體健康造成威脅，心理上也會受到影響，大家必須強忍這段時期的煩躁、不安感，共同撐過疫情嚴峻時期。「Shenai原住民孩子」是由一群原住民組成的團隊，24日曝光由16族共50人翻唱的《手牽手》，每個人都穿上傳統服飾，並用族語唱出句句加油，在YouTube上已經累計18.7萬人觀看。

Shenai原住民孩子24日在YouTube貼出《手牽手》翻唱，由50位原住民共同獻唱，包含了16族的原住民母語，藝人Tank呂建忠、璽恩、高偉勛也參與其中，雖然聽眾不一定能聽懂原住民語言，但從每位原住民的嗓音中都能感受到正向力量，許多網友聽完忍不住感動落淚，在這壓抑、煩悶的疫情時期，這首歌為內心帶來撫慰與正能量。

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▲50人共同合唱。（圖／ShenAi 原住民孩子 授權）



網友紛紛留言，「這版本實在太棒了！聽完直接噴淚，感動」、「聽到前面的古調，就振奮人心！滿滿的感動！原住民就是不一樣」、「雖然我聽不懂各種族母語，但好動聽，不用假鬼假怪，輕鬆一出口就很美妙感動」、「跟原版依樣充滿愛與希望的感覺，後面聽到小孩子唱時就突然的感動落淚了，在這疫情時期，有這首歌帶來新的感受與力量！」

《手牽手》的原作詞作曲者王力宏也在臉書轉發影片，大讚「多有意義的翻唱！」自己已經深深愛上此版本。