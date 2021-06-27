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27年前遭歹徒掃射致下肢癱瘓　勇警何信明器官衰竭亡享年55歲

▲勇警何信明中彈下肢癱瘓後仍戮力辦公、23日驚傳器官衰竭搶救無效身亡。（圖／記者張君豪翻攝）

▲勇警何信明中彈下肢癱瘓後仍戮力辦公、23日驚傳器官衰竭搶救無效身亡。（圖／記者張君豪翻攝）

 記者張君豪／台北報導

台北市局松山警分局警員何信明6月23日病逝內湖三軍總醫院，享年55歲，同仁得知消息相當不捨。何員1994年偵辦一起強盜集團重大刑案，在松山區溫莎大飯店與歹徒發生槍戰，對方持霰彈槍、手槍朝警方掃射，造成專案小組3名警員受傷，其中何員胸椎中彈導致下半身癱瘓，之後改調分局內勤專責罰單告發業務，但何員去年12月因昏迷併發多重器官衰竭送醫，23日宣告不治。

▲勇警何信明中彈下肢癱瘓後仍戮力辦公、23日驚傳器官衰竭搶救無效身亡。（圖／記者張君豪翻攝）

松山警方表示：何員1994年任職松山分局松山派出所期間，因追捕強盜案件犯嫌，與同仁在該飯店地下室埋伏守候。歹徒當時搭車離開，警方上前盤查圍捕，遭到犯嫌持霰彈槍及手槍朝警察掃射，致現場3名員警受傷，其中何員胸部中彈傷及中樞神經，雖經緊急送醫急救挖出子彈，卻不幸因此下半身癱瘓，警方亦立即組成專案小組緝凶歸案。

何員後來身體狀況穩定出院，改調松山分局警備隊辦理內勤工作，負責違規告發單及交通等相關業務，工作認真負責，與同仁相處融洽，多年獲得考績甲等肯定。

令人扼腕的是，何員復出後雖行動不便但仍勉力從公，但身體機能不堪負荷，2020年12月昏倒在駐地寢室內失去意識，經同事發現緊急送往台大醫院治療，並轉至台北內湖三軍總醫院診治，今年6月23日因身體器官機能衰退病逝。

何員為警專警員班125期畢業，丙等行政警察特考及格，1988年10月起服務迄今，曾任職於保一總隊、台北市保大等單位，從1993年7月起即在松山分局服務，迄今將近30年，在職期間因工作表現良好，屢獲功獎肯定。

松山分局對同仁的離開深感不捨與感念，更感謝何員對警察工作的全心奉獻與付出，台北市警局長陳嘉昌獲知，立即指示松山分局盡全力協助家屬處理後事，松山分局長陳昭甫說，信明身為警察團隊的一份子，警方將全力協助家屬治喪。

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