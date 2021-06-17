北市男找不到機車慌忙報警　停在超市旁忘了騎回家啦

▲松山警分局民有所警員白曉帆、林姿儀順利幫民眾找回愛車。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市松山區一名胡姓男子（46歲）前兩天下班騎車回家，將機車停放於住家旁民權東路3段153巷，他想騎車外出卻發現愛車不見蹤影。他擔心自己忘記停放位置，徒步在巷弄附近繞一圈均無所獲，懷疑機車遭竊無奈報警求助。

松山警分局民有派出所警員白曉帆、林姿儀服勤時，看到胡男神色慌張跑進派出所，表示因找不到機車懷疑愛車失竊請警方協助。員警見狀，先調閱監視器查證並安撫胡男。

▲松山警分局民有所警員白曉帆、林姿儀順利幫民眾找回愛車。（圖／記者張君豪翻攝）

白員靈機一動，之前工作曾有類似案例，胡男住家附近在民權東路三段160巷內有超市，警方曾受理過民眾騎車去超市採買，因離家近，離開時忘記騎車走路回家的案例。

民有所警員立刻至超市附近查看，果不其然，發現胡男「遺失」機車，原封不動停在超市前，立即聯繫胡男到場確認，10分鐘內順利協助找回愛車。胡男到場看見愛車，這才想起近日曾騎乘機車至該址店家消費，後來自己步行返家機車就停放該處。

民眾因記憶錯誤這才以為機車遭竊，胡男對此頻頻向警方致歉，也很感謝警方積極協助，迅速助他找回愛車。松山警方提醒，民眾如到外地欲停放汽、機車，可隨手拍照記錄地點，以免停放多時忘記位置，造成不便。

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