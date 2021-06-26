「同空間15秒恐中鏢！」Delta病毒傳播力超強　專家點出2不足現況

▲屏東縣長潘孟安說，縣府全力防堵枋山疫情。（圖／屏東縣政府提供）

記者嚴云岑／台北報導

Delta病毒入侵國境之南，除了最初的秘魯返台祖孫外，接觸者屏東白牌車司機傳播鏈7人、以及今新增的3名個案，均驗出相同病毒株。專家表示，Delta病毒傳播力比過去新冠病毒高6成，大陸曾有報告出，兩人待在同一空間15秒就遭傳染，這次匡列人數雖多，仍呼籲要做好後續防堵措施，也要盡快讓村民打疫苗。

林口長庚副院長邱政洵憂心表示，台灣防疫狀況「先天不足，後天也不太良好」，先天是指疫苗採購速度不及國際，後天則是阻絕病毒於境外的作為。

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邱政洵提到，目前僅有485.66萬劑，就算每人都只打一劑，也只能保護2成人口，但無論是AZ或者莫德納疫苗，都需要打2劑，才能獲得7成保護力。美國已取得全人口2至3倍疫苗，鄰近國家韓國也掌握2億計疫苗，台灣在防堵病毒之際，也要把已取得的疫苗盡快發放，並增加採購量，才是面對高傳染性病毒的最佳因應之道。

▲屏東縣政府公布Delta病毒群聚圖。（圖／屏東縣政府提供）

中國附醫副院長黃高彬也表示，Delta病毒傳播力強，加上南部人比較熱情，人與人在一起時比較親密，依照目前屏東縣政府匡列採檢作為，應該是足夠的，但值得注意的是，白牌車司機接觸者中，有一名外籍看護，若在可傳染期間有與同鄉同胞接觸，可能會導致苗栗事件重演，需要多加留意，縣府也應該針對看護接觸者進行採檢。

針對Delta病毒群聚，屏東縣衛生局匡列相關接觸者136人，其中99人進行居家隔離，32人自主健康管理，5人自我健康監測。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，本土的10名個案，雖然有部分年齡較高，達60、70多歲，所幸目前都沒有人住到加護病房。本土個案有2人出現肺炎，但沒有嚴重到住加護病房，在一般病房治療，也給予瑞德西韋用藥，其中有1人同時使用單株抗體藥物；另8人有4人使用單株抗體治療，4人目前症狀穩定無須使用單株抗體或者瑞德西韋。

至於2名境外移入為先前公布秘魯返台祖孫，其中祖母住院時有輕微肺炎，孫子輕症，住院已經11天，最近一次採檢還是陽性，觀察當中。