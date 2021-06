史上最強龍捲風狂襲！捷克「3死200傷」7城鎮毀了　恐怖畫面曝

▲ 捷克發生可怕龍捲風侵襲。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

捷克南部邊境發生罕見天災,龍捲風24日晚間襲擊與鄰國接壤的南摩拉維亞州霍多寧周圍城鎮,造成至少3人死亡,200多人受傷,多座村莊嚴重受損。

根據捷克電視台(Czech Television)氣象專家,此次龍捲風風速達到每小時332公里以上,摧毀部分城鎮,為該國史上最強的龍捲風,也是2018年至今首次出現龍捲風。

