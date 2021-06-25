史上最強龍捲風狂襲！捷克「3死200傷」7城鎮毀了　恐怖畫面曝

▲ 捷克發生可怕龍捲風侵襲。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

捷克南部邊境發生罕見天災，龍捲風24日晚間襲擊與鄰國接壤的南摩拉維亞州霍多寧周圍城鎮，造成至少3人死亡，200多人受傷，多座村莊嚴重受損。

根據捷克電視台（Czech Television）氣象專家，此次龍捲風風速達到每小時332公里以上，摧毀部分城鎮，為該國史上最強的龍捲風，也是2018年至今首次出現龍捲風。

JUST IN - Rare tornado devastates a town in the Czech Republic.pic.twitter.com/6XQQ12e4zm — Disclose.tv (@disclosetv) June 24, 2021

根據當地網友上傳的影片，可見強力的龍捲風快速移動，吹起大量塵土，掀翻房屋、吹碎窗戶，還伴隨轟隆巨響。災後路上全是斷落的樹木、被砸毀的汽車與空有骨架的建築，還有多處起火。

綜合《路透社》、《衛報》報導，南摩拉維亞州救護服務部門發言人表示，有3人在風暴中不幸罹難，200多人受傷，須接受治療。救難人員徹夜工作，只能在廢墟中稍作休息，現仍持續搜救，奧地利與斯洛伐克也派出緊急救援部隊。

捷克電視台援引緊急服務部門發言人說法報導，多達7座城鎮遭到大規模破壞。布熱茨拉夫區赫魯斯基鎮（Hrušky）官員表示，至少半個城鎮被夷為平地。

BREAKING: Tornado causes major damage in the Czech Republic pic.twitter.com/TdSm87Z4gG — BNO News (@BNONews) June 24, 2021

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