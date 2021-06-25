瞄準Google、臉書等科技4巨頭　美眾院司委會反托拉斯6法案過關

▲美國眾議院司法委員會，通過針對Google等科技巨頭的反托拉斯法案。（圖／路透）



中央社華盛頓24日綜合外電報導

美國聯邦眾議院司法委員會今天通過重大法案，以全面改革反托拉斯法律來遏止大型科技公司權力，預料將會在國會展開激烈攻防。

在為期兩天的馬拉松會議上，眾議院司法委員會成 員通過6項法案，主要針對谷歌（Google）、蘋果（ Apple）、亞馬遜（Amazon）和臉書（Facebook）的商業行為。

最後一項法案限制科技平台在橫跨多個業務領域的 控制能力，這可能為分拆一些大型公司打開大門。這項 法案以21比20票驚險過關。

▲蘋果與臉書也是這次立法受影響的企業之一。（圖／路透、路透）



這項法案的發起人、眾議員傑亞帕爾（Pramila Jayapal）說，名為「終止平台壟斷法」的這項立法， 目的是要對付「當平台擁有多個業務領域，容許平台利 用其守門人權力有利於自身服務或不利於競爭對手，這類利益衝突的根本不公平性」。

反對這項提案的共和黨眾議員夏波（Steve Chabot ）表示：「作為自由市場的保守派，我深信除非企業從 事明確定義的反競爭行為，否則我們不應該妨礙它們， 我們應該讓它們成長、成功或自取敗亡。」

這些法案將提交眾議院全院審議，在科技界和其他 眾議員強烈反對下，預料將會引發爭議性辯論。任何法 案都需要參眾兩院通過以及總統簽署才能成為法律。