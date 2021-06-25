屏東驚現Delta變種病毒！羅一鈞坦言「很擔心」：已著手3應變作為

▲疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心）

記者閔文昱／綜合報導

指揮中心今（25）日證實，屏東一對從秘魯返台的祖孫，兩人基因定序後確認是感染印度變疫株Delta病毒，由於其傳染力比英國Alpha變疫病毒高60%，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞坦言，「我們也很擔心」，不過目前相關本土個案已經進行病毒序列檢驗，另外，也著手三大應變作為。

指揮中心25日宣布，屏東日前1對自秘魯返國的確診祖孫，經基因定序證實為「印度Delta變異株」，由於這對祖孫的親戚也住在隔壁，且和自營計程司機共7位確診，屏東縣政府也將他們病毒株送昆陽實驗室做比對，等待釐清感染病毒株為何。

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▲自營計程車司機傳播鏈擴大。（圖／屏東縣政府提供）

對此，羅一鈞在記者會中坦言，「我們也很擔心」，不過目前已經著手三大應變作為，阻絕境外移入，社區也會進行圍堵，已經住院的不管境外或者本土都會加強感控、提高治療措施，也準備單株抗體、瑞德西韋等藥物減少重症出現。陳時中也指出，此傳播鏈疑似還有5例，尚須等待進一步的基因定序來釐清是否為同一變異株。

由於目前祕魯病毒（Lambda）已在全球擴散，蔓延至29國，外界也相當憂心該變種病毒是否已經入侵台灣。對此，陳時中指出，經基因定序後，發現該對自秘魯返台的祖孫感染印度變異株Delta病毒；由於Delta變異株傳播力相當強，目前全球已有逾85個國家出現變異株病例，近期全球病例數回升，經確認後發現Delta變異株病例佔七成以上。

▲陳時中證實祕魯祖孫感染印度變異株Delta病毒。（圖／指揮中心提供）

屏東縣政府表示，雖然後續染疫的7人是否相關，尚待中央進行病毒株基因序列比對，但縣府昨日已在枋山設置篩檢站，並將勸說兩村的營業場所暫時停止營業，進行大規模清消，並已爭取中央撥補兩村居民所需的疫苗，待PCR檢測陰性後可施打，另有擴大篩檢及清消，請外界不要過度擔憂。