日亞光磊醫療公益基金會挺醫護！捐22台呼吸器　總捐助金額達1800萬

▲日亞光磊醫療公益基金會挺醫護，捐22台呼吸器。（圖／光磊基金會提供）

突發中心／綜合報導

日本日亞化學與光磊科技(2340)透過光磊醫療公益基金會，捐贈包括高流量氧氣鼻導管全配系統(HFNC)計22台、防疫箱Taiwan Box計2000組，更進一步與各大醫院投入後續醫療公益合作計畫，預計總捐助金額約1800萬元。另光磊科技轉投資的顥天光電與其供應商弗利思特也分別捐出60萬元與80萬元給基金會，熱心響應捐贈呼吸器活動。並透過立法委員高嘉瑜的媒合與協助，捐贈給三總、聯醫忠孝院區、仁愛院區、陽明院區等醫療院所，希望共同為防疫盡一份力。捐贈的防疫物資與設備，由台灣電動車發展促進協會TEVA協助分送。

財團法人光磊醫療公益基金會是由光磊科技副董事長戴圳家一手創辦，在獲得光磊大股東日本日亞化學首肯，並且於光磊董事會及王虹東董事長的支持下，於2021年5月通過行政院衛福部核准設立，主要設立目的係用於所屬員工與社會上所需的醫療急難救助，及醫療科技合作開發等用途。

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創辦人戴圳家董事長25日下午代表日亞化學與光磊基金會分別捐贈給中國醫藥大學新竹附設醫院高流量氧氣鼻導管全配系統 HFNC 2台、Taiwan Box 200組與醫療公益金300萬元；捐贈給國立台灣大學新竹分院HFNC 4台與Taiwan Box 25 組；新竹馬偕醫院HFNC 3台與Taiwan Box 300組與醫療公益金200萬元，特別給偏鄉兒童緊急醫療使用。

基金會董事長同時也是台灣日亞化學總經理戴圳家表示，日亞化學深耕台灣市場38年，對台灣有濃厚的情感，總社小川會長對於台灣疫情起伏多次表達關切，並指示在疫情嚴重黑暗的此時此刻，更要彼此互相扶持。故透過光磊基金會的安排，提供新治療設備給醫院病患使用外，更希望能給醫護人員在進行相關治療時有更進一步的保護，盼望台灣能夠儘早恢復常態，醫護人員都能平安，也藉此揭示台灣日本合作關係之密切，台日友情長存。

針對此次疫情嚴重的台北地區，則由基金會董事、同時也是光磊科技常務董事李國光作為代表，會同立法委員高嘉瑜共同捐贈給包括台北醫學大學附設醫院(醫療公益金與精準醫學開發共650萬元)、台北市立聯合醫院忠孝院區、仁愛院區與陽明院區，以及內湖三軍總醫院等相關醫院等HFNC總計13台與Taiwan Box 1475組。

畢業於台北醫學大學的李國光董事表示，身為曾經是醫事人員與其家屬的一份子，深知醫事人員在第一線面對未知病毒的恐懼不安與壓力，而支撐著我們醫事人員勇往直前的，就只是身上的白袍與口罩所代表著那份專業與榮譽，但同時也肩負著無比沉重的責任與負擔。因此基金會此次特別針對醫事人員捐贈防護裝備及醫療公益金，希望能給第一線醫事人員更完善的保護與鼓勵，所有的醫事人員我們一個都不能少。

在這一次光磊基金會的捐贈之外，光磊科技為因應疫情的嚴重進行分班分流，故藉此機會將公司的桌上型電腦替換成筆記型電腦，並重新整理該批屆齡但仍能使用的桌上型電腦，透過光磊基金會捐贈給各個需要的學校和偏鄉學生作為遠距教學使用，且由台灣電動車發展促進協會TEVA協助分送運載。