夫罹癌婦打零工持家　遇疫情失業生活陷困頓‥.枋警暖心伸援手

▲枋寮警分局歸崇派出所長陳啟超將善款交給「阿雄」的太太 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

罹患癌症的獅了鄉綽號「阿雄」鄉親，6月初病情加重，原以打零工維持家計的太太，因嚴峻疫情，找不到零工可做，為了照顧他及4歲幼兒，生活陷入困頓，枋寮警分局歸崇派出所長陳啟超獲悉，發起善心團體「部落心」民間友人捐款及民生物質，幫他家度過難關。

日前歸崇派出所所長陳啟超經由善心人士得知，獅子鄉綽號「阿雄」鄉親，平時以做工維生，因病被診斷出罹患癌症，於今年6月初病情惡化，經東港安泰醫院診斷出腰部淋巴腫大導致壓迫神經，現在無法正常工作。

妻子為了照顧他，只能從事打臨工工作，無奈因疫情爆發進入第三級警戒，百業蕭條，現在完全沒有臨時工作可做，家中經濟頓失來源，再加上還扶養4歲幼兒，生活產生困頓，需要善心人士伸出援手，幫他家度過難關。

歸崇派出所因此發起善心團體「部落心」成員中民間友人，尤秀卿、林昱辰、陳詰文、蔡慶銘、席家文、張嘉芸、呂玉田、林淑娟、塗清泉、黃鈴雅、黃蓮、陳丁士、林素珍、楊美娟、林煒程、孫建財，連同所內的陳啟超、王邦任、鄭進利共同集資1萬9000元，轉交給於家屬。

分局長簡彥匡肯定所長主動發起助人善行，協助弱勢家庭，充分發揮警察為人民保母精神，更勉勵同仁身在公門好修行，主動發掘轄內亟需救助貧困民眾給予救助，並期望善行善念能拋磚引玉，為社會持續注入暖流。

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