連這個都不肯給？「12星座男」愛你的表現

▲從小細節可以看出12星座男夠不夠愛你。（圖／CFP）

生活中心／綜合報導

一個對你真心的男人，不會隱藏任何秘密，對你也不會有任何的防備，喜歡跟你分享他生活中的一切，據《星座好朋友》網站指出，12星座男愛你的表現，一起來看看吧！



1.給你看手機：水瓶男、獅子男、牡羊男、獅子男

[廣告]請繼續往下閱讀...

愛你的男人，對你沒有什麼防備，手機裡就是一些正常的工作聊天訊息，沒有什麼見不得人的秘密，甚至有時候會借手機給對方處理一些緊急的事情，更不會去介意，你幫他接電話回訊息。

不愛你的男人，手機不離身，去洗澡也要帶到浴室，有時候好心幫他接電話，他反而大發雷霆，不滿你隨意碰他的手機。

手機裡沒有秘密的人，坦坦蕩蕩；心裡有鬼的人，則敏感多疑，小心翼翼。

很介意你看他手機的男人，可能有不想被發現的秘密，或是可能心裡有另一個放不下的人。

2.願意給你時間：天秤男、處女男、雙魚男、巨蟹男

愛你的男人願意花時間陪你，下班早點回家，幫忙你做家事，周末帶你去逛街、看電影，盡量多花時間和你在一起，給你安全感。

不愛你的男人，永遠都在加班應酬，沒時間陪你，周末更是找不到人，都和朋友喝到半夜才回家。偶爾在家，也是待在房間裡玩遊戲、上網，只在乎自己，不願犧牲自己的時間來多陪陪你。

時間無價最有價，如果身邊的男人，連免費的東西，都不捨得和你「共用」，那還是趁早放手。

3.願意為你花錢：金牛男、魔羯男、天蠍男、射手男

人家都說，金錢是感情的試金石，很多女人其實並不是在乎男人對她花了多少錢，而是在乎金錢背後的那份真心。

愛你的男人，每月會把薪水交給你管，主動幫你買衣服包包，生日的時候準備驚喜給你，努力賺錢，在自己能力範圍之內，給你最好的一切。

不愛你的男人，只對自己慷慨大方，穿名牌吃大餐，不願意花錢在你身上，每一件事，只要是關乎到「錢」，都對你斤斤計較。