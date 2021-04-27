　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連這個都不肯給？「12星座男」愛你的表現

▲打遊戲,滑手機,手遊,情侶。（圖／CFP）

▲從小細節可以看出12星座男夠不夠愛你。（圖／CFP）

生活中心／綜合報導

一個對你真心的男人，不會隱藏任何秘密，對你也不會有任何的防備，喜歡跟你分享他生活中的一切，據《星座好朋友》網站指出，12星座男愛你的表現，一起來看看吧！


1.給你看手機：水瓶男、獅子男、牡羊男、獅子男

[廣告]請繼續往下閱讀...

愛你的男人，對你沒有什麼防備，手機裡就是一些正常的工作聊天訊息，沒有什麼見不得人的秘密，甚至有時候會借手機給對方處理一些緊急的事情，更不會去介意，你幫他接電話回訊息。

不愛你的男人，手機不離身，去洗澡也要帶到浴室，有時候好心幫他接電話，他反而大發雷霆，不滿你隨意碰他的手機。

手機裡沒有秘密的人，坦坦蕩蕩；心裡有鬼的人，則敏感多疑，小心翼翼。

很介意你看他手機的男人，可能有不想被發現的秘密，或是可能心裡有另一個放不下的人。

2.願意給你時間：天秤男、處女男、雙魚男、巨蟹男

愛你的男人願意花時間陪你，下班早點回家，幫忙你做家事，周末帶你去逛街、看電影，盡量多花時間和你在一起，給你安全感。

不愛你的男人，永遠都在加班應酬，沒時間陪你，周末更是找不到人，都和朋友喝到半夜才回家。偶爾在家，也是待在房間裡玩遊戲、上網，只在乎自己，不願犧牲自己的時間來多陪陪你。

時間無價最有價，如果身邊的男人，連免費的東西，都不捨得和你「共用」，那還是趁早放手。

3.願意為你花錢：金牛男、魔羯男、天蠍男、射手男

人家都說，金錢是感情的試金石，很多女人其實並不是在乎男人對她花了多少錢，而是在乎金錢背後的那份真心。

愛你的男人，每月會把薪水交給你管，主動幫你買衣服包包，生日的時候準備驚喜給你，努力賺錢，在自己能力範圍之內，給你最好的一切。

不愛你的男人，只對自己慷慨大方，穿名牌吃大餐，不願意花錢在你身上，每一件事，只要是關乎到「錢」，都對你斤斤計較。

ET快訊
鄭爽爆丟棄生病貴賓狗　網一看前男友歌詞發毛
17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網
邱鋒澤神隱13天！首度露面了
土地公入夢指示　他找到2失蹤浮屍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

舅舅阻止教練「摔外甥」悲劇就結束？　網曝：刁民會罵恐龍家長

他4年內開出百家美髮沙龍　發展事業這「3資源」缺一不可

台鐵代位求償！太魯閣賠償金額比照普悠瑪事故　每人1570萬元

下車「免」道謝！公車司機超狂告示他看傻　內行人：服務業都知道

全球最大奔牛藝術台灣展出！張惠妹「聽海淚牛」亮相、30頭牛快閃

營養午餐「被偷吃」！工作人員開蓋夾滿　家長氣炸：小朋友還沒吃耶

跳完馬上下雨！「退隱女舞神」走回台前扮祖靈：在台灣演正好

泡麵新吃法！放進「這2物」口感超濃郁　網驚：根本變豚骨拉麵

7歲柔道童腦壓下降可望保命　昏迷指數3仍靠呼吸器維生

統測週末登場！台科大找專家做防疫動線　5月3日前要消毒3次

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

玖壹壹《嘻哈庄腳情》只能自己唱惹　健志CUE春風SOLO..立刻挨打XD

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

蔡依林合體「周天王」甜唱雙J定情曲　周興哲「露胸肌」撩：我心跳超快要不要碰！

台北「廢墟套房」月租1萬1千元！　房東曝原因：提醒新租客愛護房間

舅舅阻止教練「摔外甥」悲劇就結束？　網曝：刁民會罵恐龍家長

他4年內開出百家美髮沙龍　發展事業這「3資源」缺一不可

台鐵代位求償！太魯閣賠償金額比照普悠瑪事故　每人1570萬元

下車「免」道謝！公車司機超狂告示他看傻　內行人：服務業都知道

全球最大奔牛藝術台灣展出！張惠妹「聽海淚牛」亮相、30頭牛快閃

營養午餐「被偷吃」！工作人員開蓋夾滿　家長氣炸：小朋友還沒吃耶

跳完馬上下雨！「退隱女舞神」走回台前扮祖靈：在台灣演正好

泡麵新吃法！放進「這2物」口感超濃郁　網驚：根本變豚骨拉麵

7歲柔道童腦壓下降可望保命　昏迷指數3仍靠呼吸器維生

統測週末登場！台科大找專家做防疫動線　5月3日前要消毒3次

雨神來了「62萬噸水進帳！」　水利署：相當於新竹1天用水量

民進黨北市黨部高層兒涉毒　黨部依紀律評議裁決處分

周潤發「清晨開車載他爬山」　幫腳底按摩…79歲男星感恩曝暖舉

古林睿煬6局飆10K新高強壓徐若熙！獅4比1屠龍7連勝

員警「違規搜索」闖房開包包！大麻男獲判無罪　法官理由曝光

5月限定美妝太燒！Kiehl’s「滾輪按摩組」限量送　YSL「520禮盒」超搶手

柯震東29歲還是處男！國小就哈她　徐若瑄宣示主權：你靈魂是我的

《未來媽媽》女星失婚又喪父陷憂鬱　見80歲母「偉大舉動」淚崩

舅舅阻止教練「摔外甥」悲劇就結束？　網曝：刁民會罵恐龍家長

他4年內開出百家美髮沙龍　發展事業這「3資源」缺一不可

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

生活熱門新聞

快訊／台科大急宣布：即日起採遠距教學

台北市「160元吃到飽」！地點曝光掀暴動

嘉義「花旗木祕境」爆紅　地主忍痛砍樹

最新梅雨報到時間曝光　災害預報士喊Yes：大致底定

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

婚後半年驚「老公是同志」！生2寶後無性8年

朋友聚餐4人搶著買單　最後沒人付錢

櫃姐爆內幕：不會浪費時間在翻找標價的客人

婆婆50歲就吃閒飯！媳婦：憑什麼過母親節

台科大急宣布「採遠距授課一週」！校方曝原因

爆乳網美被抓包「腰部有黑洞」老司機秒給公道

台大、台師大去過清真寺學生「改採遠距教學」

水果店開24小時賣誰？內行人曝原因

女叫外送上樓　遭嗆：不來拿就吃掉

更多熱門

相關新聞

面對情敵…12星座「爭風吃醋手法」曝光！

面對情敵…12星座「爭風吃醋手法」曝光！

愛情總是讓人容易神傷，特別是在追求喜歡的人時，有時候總是很容易看到情敵出現就會拚了命的想要擠掉對方，就怕自己喜歡的人被搶走，十二星座的男女都有自己爭風吃醋的那一面，到底不同的星座、不同的個性會造就出怎樣不相同的爭風吃醋橋段呢？就讓亞提米斯一一來告訴你，十二星座男女在情人面前「搏版面」的手段吧！

識破12星座渣男秘訣！處女、射手天生演技派

識破12星座渣男秘訣！處女、射手天生演技派

iPhone 12夢幻紫色預購現殺2010元　買大容量更划算

iPhone 12夢幻紫色預購現殺2010元　買大容量更划算

華碩 ZenFone 8 5／13登場！　2組關鍵字預告新機特色

華碩 ZenFone 8 5／13登場！　2組關鍵字預告新機特色

男人最愛情話Top 5，「我愛你」跌出榜外

男人最愛情話Top 5，「我愛你」跌出榜外

關鍵字：

星座愛情手機秘密

讀者迴響

熱門新聞

奧迪女「死者要我拒檢」　母：為何第二槍朝駕駛座

李光洙宣布退出11年《RM》！

快訊／台科大急宣布：即日起採遠距教學

台北市「160元吃到飽」！地點曝光掀暴動

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

嘉義「花旗木祕境」爆紅　地主忍痛砍樹

台灣女網紅「溫泉水煮雞翅」　星國網友傻眼

最新梅雨報到時間曝光　災害預報士喊Yes：大致底定

連千毅現身醫院塞60萬現金…柔道童爸拒收趁隙退回

江宏傑向福原愛提離婚！律師揭主要目的

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

利路修機場遭推擠　暴動中「淡定自拍」網服了

尖叫！蔡依林爆炸合體「周天王」　甜蜜飆唱定情曲...全場瘋了

木桌見完整狗臉　空洞眼神混二哈

更多

最夯影音

更多
LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎
73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面