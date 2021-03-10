想要擁有好運氣？　專家分析「這樣做」讓好運跟著你

▲運氣好的人大多天性樂觀、積極進取 。（圖／pakutaso）

生活中心／綜合報導

你也想要擁有好運氣嗎？總是覺得好運都發生在別人身上，什麼時候才能輪到自己？作者有川真由美在《練習不焦慮》一書中提及，認為自己運氣好的人，大多天性樂觀、積極進取，也因為心靈沒有太多沉重的包袱，所以他們能夠抓住機會好好表現，讓人印象深刻，有川真由美認為，運氣這種東西，與每個人的資質互相呼應，只要相信自己的能力，那麼好運也會找上你！

文／有川真由美

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「我只是運氣好！」

常聽在工作或研究上發表重大成果的人這麼說，還有一些在大學聯考或難度高的國家級考試合格的人也這麼說。

難道真的只是運氣好？

應該不是吧？他們應該是站在認真努力、與別人構築良好關係等基石上，當浪潮來時再趁浪而起吧。至於能否成功的分界點，就在於「是否相信自己」和「是否相信自己好運」的積極度了。重要的是，一旦有「我只有這個程度」或「我運氣不好……」這樣膽怯、消極的想法時，便會遭浪潮淹沒。

不是有句老話說「運氣會造訪所有的人，就看你有沒有注意而已」嗎？我想對這句話略做修正。

運氣這種東西，與每個人的資質互相呼應。運氣好的人，會在自己行走的方向安裝天線，隨時準備捕捉飛來的好運。例如，某個會畫漫畫的人總是說「這個工作讓我來試試看吧」，任何微小的工作都不放過。他的工作態度讓人喜歡，於是碰到大案子時就會想到他，「這件事拜託你囉」……。這個狀況不斷重複，他的機會也愈來愈多、愈大。我們常碰到「新人受到拔擢，擔當大任」，這個新人必須受到長官認可，有足以擔當大任的能力。運氣是人創造出來的。代表能力的「地利」、人際關係的「人和」以及最後趁浪而起的「天時」，三者互相配合，方能開運亨通。

松下幸之助先生經常在招考新進員工時問：「你認為自己運氣好嗎？」聽說回答「運氣好」的人會獲得錄用。認為自己運氣好的人肯努力，同時有「承蒙大家支持」這樣感謝的心。連松下先生自己都說：「諸事順利時，是我運氣好；諸事不順時，都是我的錯。」

認為自己運氣好的人，天生樂觀。他們肯定並接受現實，積極進取。只要有這樣的心情，心靈就會有餘裕，沉重的包袱便可丟在腦後。就算背著包袱，包袱也會變輕吧。

★本文經遠流出版社授權，摘自《練習不焦慮：96種讓心靈新陳代謝的好方法》。