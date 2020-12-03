成大最帥教授出書！吐露「曾想當餐廳學徒」人生勝利組背後藏心酸

▲成大最帥教授出書《自己的力學》，分享自己獨自在海外求學的心路歷程與人生經驗。（圖／圓神出版提供，以下同）

記者謝承恩／綜合報導

你的教授也有這麼帥？今年5月在PTT表特版一張教授靠椅背、手握著筆的教書照，引起網友討論。照片男主角面孔酷似日劇男星，被網友起底為成大土木工程學系的副教授洪瀞，年僅35歲就取得美國哥倫比亞大學博士學位，宛如人生勝利組，日前更寫下自己第一本書籍《自己的力學》，分享自己獨自在海外求學的心路歷程與人生經驗。







文／洪瀞（成大土木工程學系的副教授）

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國三那年，我被「丟」到美國麻州。那時候的我，聽了感恩節的故事、探究了五月花號、思索印第安人的遭遇，上大學後，讀了《槍砲、病菌與鋼鐵》這本書，似乎才更能體會感恩節的由來與意義。

其實「麻州」也是我到美國第一個學到的英文單字，這是一個以印地安人部落名字來命名的州，英文讀作「麻薩諸塞州」（Massachusetts），位於美國東北部，原意是「一個很大的山坡地」，也是美國最古老、最具文化歷史的地區之一。

初來乍到，我其實不認為自己已經來到了異鄉，那時我經常在清晨夢醒時，以為自己仍在故鄉的家裡，然而，眼前陌生的環境卻無時無刻提醒著自己：這裡不是我的家。 在美國念高中的第一年，我碰巧在影音出租店被《The Shawshank Redemption》（臺灣譯作《刺激1995》）給吸引，當下查了「Redemption」的意思，知道它意指「救贖」後，很快就把它租了回去。

在這部電影當中，主角即便身處逆境，依然不放棄希望，甚至還能拯救身旁的人們以及自己，如此堅忍的意志其實默默感動了當時的我。 想想從小在外求學的過程，每一日何嘗不是期待早日學成？越是這麼期盼，就越是督促自己透過一點一滴的努力，以及凝視遠方目標的精神，等待脫離異鄉那一天的到來。

當時的我經歷過一段不知道是否能順利畢業的時期、懷疑自己是否根本不清楚如何做研究，也曾一度放棄過自我，想遠走法國，從擔任一名餐廳的學徒做起。如今，我以自己的興趣為業，在大學裡依靠教學、服務、研究而活。

回顧在海外的經歷，說長不長說短也不短，不過就十四、 五年的光陰。這當中，我到了紐約，在這座城市戀愛、學習、跌倒，然後再爬起來。隨後，旅居過西雅圖、巴黎、里昂、京都、聖荷西，最後，依循自己的初心，回到了故鄉。

從小離鄉背井的我，在異鄉說著不道地的語言，吃著異地的食物，若問我成長的過程困難嗎？對於長期擔任「少數民族」或「游牧民族」的我會回答：「確實不容易，但實際走過一遭後，其實也沒有想像中的困難。」這一個過程中，有很多開心與難過的故事，而能改寫歷史的人永遠是明白自己的人生力學，並堅持到最後的人。

找到屬於自己的關鍵字

相信各位讀者第一眼看到書名時，《自己的力學：找到喜歡又做得好的事》，必定會抓到幾個關鍵字：「自己的力學」「喜歡又做得好的事」。 身為一名學者，在學術出版的世界裡，「關鍵字」的掌握與檢索非常重要：一來方便期刊編輯找到適合的文章檢閱人，二來讓讀者找到適合的文章。

近年來很受大家歡迎的「斜槓」，也是同樣的道理。我們或許會希望替自己和更多厲害的關鍵字或稱號產生連結。確實，如果要讓自己的光芒被看見，當然要好好經營屬於個人的獨特關鍵字。但過多的關鍵字，反而會讓別人眼花撩亂，模糊了你真正喜歡又能做得好的事。

近年來觀察到不少人，嘗試走在多才多藝的斜槓人生道路時，不小心陷入生存焦慮的陷阱之中。比如說學習了各個不同領域的知識、考取數張專業證照後，非但沒有拓寬自己前行的道路，反倒在這些證照成績中，迷失了自己真正喜歡的項目，又或者因著社會的期待，走上了不適合自己的方向。

你不需要急著成為一名多才多藝的斜槓青年。換句話說，你可以先專精於一項技能、一項符合自己的關鍵字，再從那件事出發，為自己加值擴充。這個關鍵字不需要多熱門，而是要貼切自己。一個引人注目的標題，往往不會是由數個重點組成，而是由一個核心關鍵字去延伸，我們熟悉的「力學機制」也是如此。

本書所說的「七大力學」包含了：「充實力」「發現力」「準備力」「抗壓力」「鼓舞力」「轉換力」「影響力」，每個力其實都與你我身旁的生活大小事息息相關，等待你用想像與之連結。 潛藏在古老智慧裡的道理 「力學」泛指「機制」，是藉由觀察物理與自然現象，推演出的一套規則道理。

其實這種探究「機制」背後的智慧，在千年以前早已被記載，比如說上古三大奇書之一的《易經》，就是聖賢們透過與萬物間的相處，經由仔細的解讀，慢慢的理出特徵、規律與可循環再生的現象。 你也許聽過這句話：「一陰一陽之謂道。」這正是出自《易經》，「道」所指的其實也就是「機制」。

或許你也聽過「天行健，君子以自強不息」「厚德載物」。《易經》裡的這些話，都是勉勵我們要和宇宙萬物一般運行不息，做多少努力就會有多少收穫，告訴我們凡事不以消極的態度面對，要有勇於承擔、奮發向上的精神，做一名能學習、接納與包容的人。

很難想像，不過就在一百多年前，牛頓闡述了「萬有引力」和「三大運動定律」，為當代的「力學機制」打下了科學基礎。不論這些故事來源的真偽，若當初牛頓被蘋果砸中後，僅埋怨自己被砸中的不幸，而不是探究為何「蘋果筆直的從樹上墜落下來」，我們可能還無法意識到「萬有引力」這個機制的作用；愛因斯坦亦熱中觀察、細究那些我們習以為常的生活大小事，從伯爾尼鐘樓那清脆悠揚的聲響中，他受了啟發，歸納出顛覆整個世代的「狹義相對論」。

所以，面對人生，你最不該忘記的就是「觀察能力」，尤其在這快速變遷的時代之中，只要意識到自己擁有無盡的發現力並喚醒它，你隨時都可以發現許多新奇有趣的現象，接下來，你可以拿起紙與筆或是手機，開始記錄與歸納。期待你建構出那些自己喜歡又做得好的事。

本文摘取自《自己的力學：找到喜歡又做得好的事》／洪瀞（成大土木工程學系的副教授）／圓神出版