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櫃姐爆內幕：一進來就翻找標價的客人　不會浪費時間在他身上

▲▼購物,血拼,買東西,逛街,選購。（圖／pixabay）

▲有精品櫃姐認為，會翻找價格的人通常是窮人或買不起的人。（示意圖／pixabay）

翻找價格標籤的客人

雖然一般人很難想像，但在我的記憶中，阿爸阿母從未帶我去過百貨公司，難得買一次新衣服都是到菜市場或夜市購買。

在我的記憶裡，百貨公司是高不可攀的神祕地方，更無法想像裡面那麼貴的衣服，到底都是什麼樣的人在買，他們為什麼願意掏這麼多錢去買，衣服不就是可以穿就好嗎？甚至內心有種扭曲的想像，百貨公司賣這麼貴都是在騙一些凱子、傻子⋯⋯

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這些對於百貨精品的想像與幻覺，都源自我內心的貧窮印記，不自覺湧現一股貧窮的情緒感受。多年來，當我在百貨公司逛街時，看見喜歡的衣服，都會在欣賞外型設計、剪裁及材質之前，做出一個連自己都未曾察覺的小動作──在衣服的上下裡外翻找價格標籤。

我有一個女性朋友，在某精品服飾專櫃擔任櫃姐多年，有天閒聊時告訴我，只要客人一進來就翻找價格標籤，通常都是窮人或買不起的人─簡單講，就是不會買的人，所以通常她就不會浪費時間在那位客人身上。

我立即反駁她的偏見與現實，卻也在那一瞬間，內心再一次被擊中⋯⋯雖然她講得很現實，卻也是極為真實的寫照（她的業績一直都是最好的）──因為通常我翻完價格標籤後，就會默默離開。我會這麼生氣，是因為我真的是她說的那種客人⋯⋯當我再一次察覺到這個貧窮印記後─當然，這次跟爭鮮迴轉壽司、菱角不同，不是幾百塊錢，而是好幾千、好幾萬塊──我發揮了研究的精神。

服裝店,服飾店,試穿,衣服,店員（圖／取自免費圖庫pexels）

▲有些人買衣前，會做出一個連自己都未曾察覺的小動作──在衣服的上下裡外翻找價格標籤。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

我開始上網研究我想購買的品牌，包括品牌故事、設計理念、剪裁、材質等，然後鼓起勇氣，沉著冷靜地去專櫃聽櫃姊跟我好好介紹商品。我想要了解，憑什麼它可以賣這麼貴，憑什麼我要掏錢出來買？

我聽到了過去從未聽過的寶貴資訊，更明白了很多過去沒有認識到的價值─原來，過去我只看見價格，卻從未真正認識到價值。

經過一番徹頭徹尾的研究之後，我買了一件符合我經濟條件、負擔得起的高檔大衣──一件我看了無數次，卻總是看到標籤價格後，就轉身離開的瑞士製精品大衣。

沒多久，一月的冬天，我帶兩個寶貝女兒去日本東京迪士尼旅遊。在零度左右的天氣，我內搭一件發熱衣、襯衫後，外面就只穿這件瑞士製造的大衣。不可思議的是，真的不會冷。

這件極度防風、防雨、保暖的大衣，足足有三層 Gore-tex，加上內搭高檔鋪棉。店員告訴我，這是一件可以直接穿去阿爾卑斯山山頂的大衣，因為這個瑞士品牌專攻戶外登山，所有的產品都是在阿爾卑斯山山頂的極地氣候中測試製造的。真的，它真的值這個價！我買得心服口服、衷心喜愛，它的價值遠遠超過標籤上的價格。

體驗與價值，重建大腦與金錢的連結

從這次經驗後，我開始慢慢地學著、試著、體驗著一件物品或一項服務的真正價值，而不再盲目執著地恐懼價格，不再只挑最便宜的買，而是認真研究憑什麼它們可以賣這麼貴，憑什麼這麼多人願意掏錢，甚至爭先恐後排隊去買。

掏錢的人不是傻子，而是比我懂得什麼是有價值的好東西、好服務。他們越懂、體驗越多，就越能夠從中學習並創造出有價值的好商品或服務，賺到更多的錢，這或許就是有錢人越花錢卻越有錢的原因之一。

如果我們看不懂別人的價值，又如何讓別人對我們自身的價值買單呢？說到底，這是一個人的生命視野與格局的差異。

每個人從小或多或少都累積了某些負面情緒與印記，並持續直接、間接、顯著、隱微地干擾、牽制著我們。

我從小的貧窮印記，或許在我還小、還窮的時候，可以作為激發我奮鬥的動力；但當我擺脫貧窮後，它卻成為我生命格局的某種局限，甚至可以說是某種情緒毒素。就像慢性鼻涕倒流一樣，雖然症狀不一定很顯著，卻一直導致咽喉慢性發炎，而身體持續的發炎是許多重大疾病的根源。

我發現，那些世界知名品牌淬鍊出好的信念、好的品質、好的服務後，獲得了更多的財富與影響力，這協助我掙脫了貧窮思維的枷鎖，讓我的心獲得最珍貴的自由，也看見、看懂了遠超過價格競爭的無限可能性。

當我們一直揹著、扛著貧窮的思維，路是走不遠的，也賺不了大錢。我們必須刻意練習，才能重建大腦對於金錢財富的神經連結。

不要怕花錢，也不要耽溺於物質享受──重點是我們為什麼要花這筆錢，我們從中學到了什麼、體驗到什麼。沒有體驗過什麼叫作好、什麼叫作頂級，我們如何憑想像去找出盲點、突破框架？又如何大膽開出符合我們真正價值的高價呢？（精品厲害的不只是好的品質，而是能讓客人心甘情願地掏錢買單。）

▲結帳,服飾店,購物,買東西,逛街,血拼示意圖。（圖／CFP）

▲原PO認為，不要怕花錢，也不要耽溺於物質享受──重點是我們為什麼要花這筆錢，我們從中學到了什麼、體驗到什麼。（示意圖／CFP）

葡萄酒，有人賣一瓶三百元，有人賣三萬元，甚至三十萬！為什麼？憑什麼？ 請記住，那些掏錢的人，尤其是能夠掏出那麼多錢的人，通常既不是凱子、也不是傻子，他們總能看見一般人看不懂的局。如果我們知道，當他們花了三十萬買了特定年份的勃根地羅曼尼康帝葡萄酒，還賺了大錢，我們相信嗎？看得懂嗎？這之間的差異，就叫作「見識」，而這往往也就決定了他們與我們之間的財富差距。

現在的我，對於物質享受反而逐漸看淡，不會追求或執著了，因為我都有過、體驗過了。我可以買一千元的衣服，也願意買超過一萬元的衣服──只要它值得。

當我們生命的見識不斷提升，慢慢地，我們不只會超越貧窮思維的限制，更會超越對於物質享受的執著。因為，我們看見了生命更高的層次與無限的可能。

世界知名的百年品牌之所以偉大，在於他們始終堅持著某些超越營業額與利潤的信念與價值，透過自身的商品與服務傳遞了某種純粹的精神力量，影響著全世界。這些百年品牌的鐵粉，追隨的不是價格，而是價值，甚至是某種超越言語的精神力量，而這也是我從中體悟的最珍貴意義，那就是：好好地修練自我，成為一個願意利益他人的好人，做一個有正向影響力的人，讓自己也能成為流傳於世的百年品牌。

▲▼《積善》書封。（圖／方智出版提供）

▲《積善》書籍封面。（圖／方智出版提供）

（本文出自《積善》，方智出版，未經同意禁止轉載。）

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