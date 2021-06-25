真的會有人先選AZ嗎？鄉民「1句話」秒揭真相：認清現實

▲台灣至今已有百餘人在接種AZ疫苗後死亡，引發民眾對AZ疫苗的疑慮。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者高琳景／綜合報導

本土疫情仍延燒，疫苗話題持續不斷，其中因打AZ疫苗後死亡的人數已有百餘人，雖尚未能斷定是疫苗造成，但也引起不少民眾憂心，甚至出現緩打潮「想等別的疫苗」。一名網友就表示，她認識可以打的人都選擇莫德納，因此好奇「真的有人會先選AZ嗎？」

一名女網友在PTT以「真的有人會先選AZ？」為題發文，表示下個月應該就有大量的莫德納可以打了，看新聞說是可以自選疫苗，而最近AZ的副作用案例一直傳出，就連自己認識可以打疫苗的好像都選莫德納，因此想問「這樣還會有人要選AZ嗎？」

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貼文一出網友各有想打的疫苗，「原本想選莫德納，但AZ好像對變種病毒比較有保護力」、「莫德納副作用後勁更強」、「蛋白疫苗最安全，可期待novavax，然後私心認為國產疫苗保護力應該不會太差」、「順序：莫德納＞BNT＞嬌生＞AZ＞中國科興＞高端」、「可以選的話當然是輝瑞啊」、「如果可以選大部分首選應該不是AZ疫苗」、「因為莫納德疫苗比較貴，台灣人心理作用貴的就是最好，AZ疫苗最便宜當然最差」。

不過有人呼籲認清現實，直呼「反正也沒得選，輪到的時候有得打比較重要」、「AZ疫苗也快打完了啦，到時候也選不到了」、「呵呵，好像我們有得選一樣」、「我在等大家都打了，我就不用打了」、「有得打就不錯了啦」、「為什麼有年輕人能選的錯覺，AZ也快用完了吧」、「第11類沒這煩惱」。