最新畫面曝！新店9惡煞為60萬「持刀槍擄2人」　將挨罰330萬

記者陳雕文／新北報導

新北市新店9名惡煞24日上午9點分別駕駛3台轎車，在民權路42巷把2人攔住，接著持刀棍下車，2人寡不敵眾，腿部中刀留著涔涔鮮血被押走。整個恐怖過程被民眾以手機錄下！後來警方循線逮人，調查發現是雙方相約討債釀成衝突，防疫期間群聚，11人最重將被罰330萬。

▲惡煞持刀棍打破車窗，當街擄人。（圖／翻攝自記者爆料網）

據了解，被押走的35歲鍾姓男子，跟26歲洪姓男子借錢投資，但從此避不見面，洪男火大要求鍾男出來面對，兩方相約民權路42巷談判，後來鍾男與41歲林姓友人開車到場發現，洪男率8人開3車包夾，2人方加速衝撞洪男的轎車試圖逃離，但仍受困於死巷內，多名惡煞拿刀、棍、槍下車，朝林男的轎車一陣猛砸並叫囂。

後來林、鍾被拉下車，過程中林男腿部中刀流出涔涔鮮血，接著惡煞把林、鍾兩人押上車駛離現場。警方獲報到場時，看到毀損的車輛、遺落的開山刀以及多處血跡，後來循線逮捕9名惡煞，並得知遭押走的被害人已在中和被釋放，就醫後無生命危險。

▲被害人腿部留著涔涔鮮血被押上車。（圖／翻攝自記者爆料網）

洪男落網後聲稱，鍾男向他借了170萬投資股票，但鍾男則說，「只有借60萬！」雙方各說各話。但不管金額為何，防疫期間還約談判，9惡煞加上2被害者共11人群聚，已違反防疫規定，每人最重可罰30萬，總金額達330萬。

新店警分局偵查隊長廖武郎表示，「雙方當事人因為投資股票糾紛，約在現場談判所發生的打架事件，犯嫌未帶口罩群聚部分，警方依規定呈報衛生局開罰」。

▼偵查隊長訓斥惡煞，「你們會被罰更多錢！」（圖／記者陳雕文翻攝）