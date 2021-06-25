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《中國新型政黨制度》白皮書問世　各黨派「遏制台獨，推進統一」

▲大陸全國政協第十三屆第四次會議開幕式於北京人民大會堂舉行。（圖／CFP）

▲大陸國務院發表《中國新型政黨制度》白皮書。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院新聞辦今（25）日發表《中國新型政黨制度》白皮書。白皮書全文共九章，約1萬1千7百多字，從新型政黨制度各政黨的基本情況、成立背景到政治協商會議制度的形成和作用。文中強調，各民主黨派、無黨派人士拓展與港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞的聯繫，促進兩岸關係和平發展，遏制台獨分裂勢力，推進祖國統一大業。

▲大陸全國政協第十三屆第四次會議開幕式於北京人民大會堂舉行。（圖／CFP）

▲大陸全國政治協商會議於北京人民大會堂舉行。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，《白皮書》指出，中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度是中國的一項基本政治制度。這一制度既植根中國土壤、彰顯中國智慧，又積極借鑒和吸收人類政治文明優秀成果，是中國新型政黨制度。

《白皮書》提到，中國新型政黨制度中包括中國共產黨和八個民主黨派，以及無黨派人士。長期以來，中國共產黨同各民主黨派風雨同舟、共同奮鬥，一道前進，一道經受考驗，形成了親密合作的關係。

《白皮書》稱，中國新型政黨制度以合作、參與、協商為基本精神，以團結、民主、和諧為本質屬性，具有政治參與、利益表達、社會整合、民主監督和維護穩定的重要功能，實現了執政與參政、領導與合作、協商與監督的有機統一，是人民當家作主的重要實現形式和社會主義協商民主的重要制度載體。

《白皮書》強調，在中國國家政權中，中國共產黨和各民主黨派、無黨派人士加強團結、合作共事，是中國新型政黨制度的重要制度安排。中國共產黨堅持平等相待、民主協商、真誠合作，支持各級人大、政府和司法機關中的民主黨派成員和無黨派人士發揮作用，共同推動國家政權建設。
 

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