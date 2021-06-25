中共「3個百年紀念前」收復台灣論戰　兩岸學者只擔憂這件事

▲中共即將迎接7月1日百年黨慶。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

中共即將迎接7月1日百年黨慶，接下來還有2027年建軍、2049年建政百年大慶。每逢中共特殊大慶，外界開始預測「將完成兩岸統一歷史任務。」對此，接受《ETtoday新聞雲》記者訪問大陸學者包承柯表示，所謂的「三個百年前收復台灣論」都是媒體炒作，尤其這次黨慶和台灣關係毫無關聯，但目前台海局勢依然值得關注，民進黨政府「仇中親美」做法再繼續下去，憂心有擦槍走火的可能性。

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯表示，台海之間形勢的發展，跟中共百年黨慶沒有關聯。談到兩岸之間確實依然緊張，一方面有台獨勢力，一方面有外部勢力的干涉，不穩定因素升高。

包承柯強調，「儘管如此，大陸方面還是十分克制，對於台海基本的大政方針還是以『和平」為主。」

▲ 美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）曾表示，「中共六年後可能對台動武。」（圖／達志影像／美聯社）

不願具名大陸學者也分析，每逢到中共特殊節點，就會出現「各種收復台灣的論戰」。他首先點出兩岸自媒體網紅和名嘴輿論是關鍵，炒作話題都是為了衝流量點閱率賺錢，但釋放出來訊息很容易誤導兩岸人民，製造不必要對立。

美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）於今年3月也曾預測，解放軍「試圖在這個10年，甚至6年後控制台灣」。針對美方時不時預測武統時間點，陸官媒《環球時報》也發出銳評直指美台，「反覆猜大陸何時動手，不如管好自己言行。」

不願具名的大陸學者也表示，「不管是美國軍方或是保守派，經常把台海氛圍塑造很緊張，當兩岸變糟的時候，美國就有理由擴大軍費。」

▲西方國家、兩岸專家經常預測解放軍動武時間點。（圖／CFP）



中華戰略學會研究員張競博士接受《ETtoday新聞雲》記者訪問也坦言，對於中共2021年建黨、2027年建軍以及2049年建政，在這三個百年之前，許多外媒、兩岸人士預測要解決台灣問題，「搞得像是在預言台北所餘時日將盡，陽壽倒數計時。」

張競強調，針對上述論調真的很莫名其妙，為了配合這三個百年紀念，就必須解決台灣問題，兩者卻毫無因果關係。因為，「對中共而言，他們只認為歷史是站他們這一邊。」

▲拜登、蔡英文。（合成圖／路透、ETtoday資料照）

隨著蔡英文政府「仇中親美」極端路線，兩岸學者多少擔憂台海要小心擦槍走火可能性。中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，先前習近平曾講過的，解決台灣問題最好的辦法是大陸自身的強大，在優先順序上，目前大陸領導階層還是以自身的發展建設為首要考量，不會輕啟戰端。

但龐建國也認為，隨著美國把遏制大陸成長發展列為對外政策的主要戰略，所以猛打「台灣牌」。而蔡英文似乎毫不保留地抱美國的大腿，迫使大陸方面有將解決台灣問題的優先順位往前挪的跡象。「如果美國和台灣都不知節制，擦槍走火的可能性就不能完全排除。」