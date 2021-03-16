神秘推銷信亂寄！「教你增長智慧」求匯30萬　刑事局高官也收到

▲自稱高雄市民的藍明富寄出大量信件，聲稱可增長政治智慧，要求收信人匯款30萬元求教，連刑事局也淪陷。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

最近有一名自稱是高雄市民藍明富的男子，四處寄發「教你增強政治智慧和企業家智慧的方法」，而且開口就要價30萬元，且迄今已有不少民進黨籍政治人物收到，讓不少民進黨議員自嘲「難道本黨議員比較笨」，結果連刑事局國際刑警科高階警官都收到這封「增加政治智慧」的神祕來信，令人啼笑皆非。

這封署名「高雄市民藍明富」的神祕信件，內容表示「我願意教你增強政治智慧和企業家智慧的方法，必須先匯給我30萬元回饋，絕對不可反悔，錢我一收到，就會立刻告訴你方法」，並稱該方法「可教你的親人、但不可教別人，否則將侵害智慧財產權」。

警方表示，雖然信件的內容相當莫名其妙，但寫明以「教你增強政治智慧、企業家智慧的方法」並期約要求先匯30萬元，與其說是詐騙不如說是手段相當低劣的推銷信件，對於近期有諸多綠營議員、官員收到這類信件，警方表示內容應屬推銷並非詐騙，若當事人有疑慮可洽警方諮詢求助。

但這名熱心的「高雄市民」居然把增加智慧的推銷信寄到台灣警刑事犯罪偵查最高單位、也就是刑事警察局，不知道是有恃無恐還是另有企圖，當事警官則低調不予回應。

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