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神秘推銷信亂寄！「教你增長智慧」求匯30萬　刑事局高官也收到

▲自稱高雄市民的藍明富寄出大量信件聲稱可增長政治智慧要求收信人匯款30萬元求教，如今連刑事局也淪陷。（圖／記者張君豪翻攝）

▲自稱高雄市民的藍明富寄出大量信件，聲稱可增長政治智慧，要求收信人匯款30萬元求教，連刑事局也淪陷。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

最近有一名自稱是高雄市民藍明富的男子，四處寄發「教你增強政治智慧和企業家智慧的方法」，而且開口就要價30萬元，且迄今已有不少民進黨籍政治人物收到，讓不少民進黨議員自嘲「難道本黨議員比較笨」，結果連刑事局國際刑警科高階警官都收到這封「增加政治智慧」的神祕來信，令人啼笑皆非。

這封署名「高雄市民藍明富」的神祕信件，內容表示「我願意教你增強政治智慧和企業家智慧的方法，必須先匯給我30萬元回饋，絕對不可反悔，錢我一收到，就會立刻告訴你方法」，並稱該方法「可教你的親人、但不可教別人，否則將侵害智慧財產權」。

警方表示，雖然信件的內容相當莫名其妙，但寫明以「教你增強政治智慧、企業家智慧的方法」並期約要求先匯30萬元，與其說是詐騙不如說是手段相當低劣的推銷信件，對於近期有諸多綠營議員、官員收到這類信件，警方表示內容應屬推銷並非詐騙，若當事人有疑慮可洽警方諮詢求助。

但這名熱心的「高雄市民」居然把增加智慧的推銷信寄到台灣警刑事犯罪偵查最高單位、也就是刑事警察局，不知道是有恃無恐還是另有企圖，當事警官則低調不予回應。

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