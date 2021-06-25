防印度Delta病毒「解隔離新標準」　輕症PCR「Ct值30↑」才解隔

▲新冠肺炎PCR核酸檢測採檢施作過程。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

印度變種Delta病毒已成為多國主要病毒株，為防堵病毒入侵社區，指揮中心日前公布確診解隔離新標準，針對無症狀、輕症病患，原規範症狀緩解且發病達10天可解除隔離，加嚴標準後，這些個案在解隔離前一天必須接受PCR採檢，Ct值高於30才能解除隔離；重症患者也修改為「兩次」採檢Ct值大於30才能解除隔離。

指揮中心23日公布「嚴重特殊傳染性肺炎確診個案處置及解除隔離治療條件」針對輕重症新冠患者解除隔離有新的標準。指揮中心發言人莊人祥說明，近期新增個案數減少，且醫療檢驗量能更加充裕，慎重起見的作法，另一方面，也是防治印度變種Delta病毒出現在社區。

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根據規範，無症狀或輕症且已無其他住院需求確診個案，要同時符合「退燒至少 1 天，且症狀緩解」、 「距發病日已達 10 天（無症狀者，發病日以採檢日計算）」兩個條件，進行PCR採檢結果為陰性或 Ct 值≥30，就可回家進行7天自主健康管理；如果不採檢想要解除隔離治療，回家要進行7天居家隔離，結束前仍要進行PCR採檢。

至於重症住院隔離治療或非重症惟仍有其他住院需求之確診個案，須同時符合以下「退燒至少 1 天，且症狀緩解」、「距發病日已達10 天」、「連續 2 次呼吸道檢體（採檢間隔至少 24 小時）PCR 檢驗結果為陰性或 Ct 值≧30」三項條件，方可解除隔離，轉出負壓隔離病房或專責病房， 並進行 7 天自主健康管理。

莊人祥補充，若病人採檢時仍有痰或有使 用呼吸器，則至少有 1 次檢體須為下呼吸道檢體；否則 2 次採 檢均採口咽或鼻咽拭子即可。