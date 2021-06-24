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美商務部新增5涉疆陸企進入制裁黑名單　影響太陽能產業供應鏈

▲新疆為太陽能電池板上游原料單晶矽和多晶矽的製造重鎮。（圖／CFP）

▲新疆為太陽能電池板上游原料單晶矽和多晶矽的製造重鎮。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

美國商務部（The U.S. Department of Commerce）昨（23）日在出口管制實體清單（Entity List）中新增5間中國涉疆企業，並指控企業有人權侵害之嫌。據了解，這5間中企中包含太陽能電池板產業上游的多晶矽大型製造商。

▲美商務部新增5間陸企列入貿易制裁名單，對太陽能產業供應鏈造成影響。（圖／CFP）

▲美商務部新增5間陸企列入貿易制裁名單，對太陽能產業供應鏈造成影響。（圖／CFP）

受美國制裁的五間公司分別是合盛硅業股份有限公司（Hoshine Silicon Industry Co）、大全新能源有限公司（Daqo New Energy Corp）下屬的新疆大全新能源公司（Xinjiang Daqo New Energy Co）、上海東方希望集團（East Hope Group）旗下的新疆東方希望有色金屬有限公司（Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co）、新疆協鑫新能源材料科技有限公司（Xinjiang GCL New Energy Material Co）及新疆生產建設兵團。

美國商務部產業安全局（BIS）指出，這五間公司及組織涉嫌對少數民族成員進行鎮壓、大規模拘留、強迫勞動和高科技監控等侵犯人權行為，認定其為從事或助推違反美國外交政策利益的活動，將其列入實體清單。

美國白宮官員曾表示，拜登政府正考慮對中國在新疆的太陽能製造商實施限制，因為全球太陽能電池板使用的多晶矽都是發包自新疆生產的。

新疆為大陸多晶矽工業的產區，占全球產能45%。多晶矽熔煉成單晶矽，之後切片可供積體電路製造等用，還可用於二極管級、整流器件級、電路級以及太陽能電池級單晶產品的生產和深加工製造，其後續產品積體電路和半導體分離器件已應用於各個領域，在軍事電子設備中也佔有重要地位。

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