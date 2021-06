美商務部新增5涉疆陸企進入制裁黑名單　影響太陽能產業供應鏈

▲新疆為太陽能電池板上游原料單晶矽和多晶矽的製造重鎮。(圖/CFP)

記者魏有德/綜合報導

美國商務部(The U.S. Department of Commerce)昨(23)日在出口管制實體清單(Entity List)中新增5間中國涉疆企業,並指控企業有人權侵害之嫌。據了解,這5間中企中包含太陽能電池板產業上游的多晶矽大型製造商。

▲美商務部新增5間陸企列入貿易制裁名單,對太陽能產業供應鏈造成影響。(圖/CFP)

受美國制裁的五間公司分別是合盛硅業股份有限公司(Hoshine Silicon Industry Co)、大全新能源有限公司(Daqo New Energy Corp)下屬的新疆大全新能源公司(Xinjiang Daqo New Energy Co)、上海東方希望集團(East Hope Group)旗下的新疆東方希望有色金屬有限公司(Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co)、新疆協鑫新能源材料科技有限公司(Xinjiang GCL New Energy Material Co)及新疆生產建設兵團。

美國商務部產業安全局(BIS)指出,這五間公司及組織涉嫌對少數民族成員進行鎮壓、大規模拘留、強迫勞動和高科技監控等侵犯人權行為,認定其為從事或助推違反美國外交政策利益的活動,將其列入實體清單。

美國白宮官員曾表示,拜登政府正考慮對中國在新疆的太陽能製造商實施限制,因為全球太陽能電池板使用的多晶矽都是發包自新疆生產的。

新疆為大陸多晶矽工業的產區,占全球產能45%。多晶矽熔煉成單晶矽,之後切片可供積體電路製造等用,還可用於二極管級、整流器件級、電路級以及太陽能電池級單晶產品的生產和深加工製造,其後續產品積體電路和半導體分離器件已應用於各個領域,在軍事電子設備中也佔有重要地位。