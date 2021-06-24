　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

陳雅譽／未簽約完工後拿的到錢嗎？提出證據是關鍵

▲▼室內裝修，裝潢，工人，室內設計。（圖／視覺中國）

▲對於房屋裝修工程，並未特別約定必須簽訂正式合約時，縱使雙方以口頭約定或以通訊軟體討論工作範圍與報酬，只要達成協議，承攬契約在法律上便已成立。（圖／視覺中國）

根據之前新聞報導，有多位工班聯合指出，承接某設計公司之工程，已順利完工卻沒有收到尾款，由於未持有正式簽約紀錄，是採單方面報價或是通訊軟體承接工作，受害工班應如何為自己爭取應收的尾款呢？

《民法》上的契約關係按其性質，可分為「諾成契約」與「要式契約」。所謂「諾成契約」係指不論當事人間的約定，是基於口頭協議、傳真往來，或甚至以通訊軟體等方式，只要彼此對於工作範圍及承攬報酬的意思表示達於一致，契約均為成立。

至於是否簽有書面契約，只是在雙方有爭議時便於提出作為證據之用。另外，「要式契約」則指當事人間除了意思表示達於一致外，還必須完成特定的方式，契約才算成立或生效，譬如人事保證契約應有書面（《民法》第756-1條第2項），或結婚必須向戶政機關辦理登記（《民法》第982條）等等。

再者，契約關係性質究竟屬於「諾成契約」或「要式契約」？其判斷方式由《民法》73條規定：「法律行為，不依法定方式者無效。」同法第166條規定：「契約當事人約定其契約須用一定方式者，在該方式未完成前，推定其契約不成立。」可知，只要法律沒有明文規定，或是當事人間並無特別約定時，都是屬於「諾成契約」。

倘若工班與設計師公司間，對於房屋裝修工程未特別約定必須簽訂正式合約時，縱使雙方係以口頭約定或以通訊軟體討論工作範圍與報酬，只要達成協議，承攬契約在法律上便已成立。因此，設計公司對於工班完成的工作負有給付承攬報酬的義務。若設計公司遲遲未付尾款，即屬債務不履行，工班可蒐集證據向民事法院提起給付報酬訴訟。縱使工班無法提出書面合約作為證據，亦可以雙方間的通訊軟體往來紀錄，或已完工證明作為證據，供法院審酌及判斷。

好文推薦

陳雅譽／陽台加裝窗戶算違建嗎

陳雅譽／我們與誣告的距離

陳雅譽／來不及長大的生命　胎兒的權利與義務

●陳雅譽，桃園地檢署檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。

ET快訊
牛津大學連4年認證！　ETtoday是台灣網路媒體「使用率第
打工爽拿1萬！上班族傻眼「誰叫我有正職」：乖乖繳稅領不到
2國際機構致函蔡英文！助台洽購5000萬劑嬌生、BNT
快訊／打工族領1萬元補貼　申請資格、登記時間點公布
「北農染疫待解」　蘇貞昌曝三級延長原因：不得已決定
BNT超難買「因卡3條件」！　苦苓：沒買到不能怪政府
快訊／染疫死累計599人　行政院拍板發放每名慰問金10萬
快訊／行政院宣布減免電費、土地租金、汽燃費　估千萬戶受惠！

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

裝潢屋蟲網路攬客　專騙工程尾款落跑被逮

屋主傻眼套房漏穢水、浴廁高低差　裝修公司駁：5套房都租出去了

買法拍屋撿便宜？當心踩中7地雷　賠了夫人又折兵

想買房自住！原屋主懇求「售後短期回租」　過來人3理由搖頭

沒見過屋主！房仲要求「先付1成訂金」再簽約　網驚覺異狀：不正常

網美新婚屋被搞砸！廁所裝潢「像狗啃」狂發動態譙：他做一半落跑

一裝潢好浴室就滲水「防水漆有用嗎？」　專家勸：可能會更糟

陳雅譽／未簽約完工後拿的到錢嗎？提出證據是關鍵

給說法／提供人頭帳戶，小心變詐騙幫助犯

翁偉倫／汽車保險怎麼保？撞到千萬豪車誰來賠

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

男扮「CIA防詐部門」整詐騙集團　對方傻眼掛斷！網歪：聲音好性感

陳其邁狂轟新北「錯失3次機會」 染疫男跑回高雄...釀7家人確診

賈永婕捐的「救命神器」好神！　感動曝「插管病患起身跳舞」

陳雅譽／未簽約完工後拿的到錢嗎？提出證據是關鍵

給說法／提供人頭帳戶，小心變詐騙幫助犯

翁偉倫／汽車保險怎麼保？撞到千萬豪車誰來賠

美商務部新增5涉疆陸企進入制裁黑名單　影響太陽能產業供應鏈

限量200盒！萊爾富2大門市今加碼販售「進口家用快篩」　全家也要賣

高國慶是棒球耽誤的畫家　林子豪是棒球耽誤的電影家

京元電下周恢復正常上班遭質疑　公司：已全員採檢「回來的都陰性」

歐國盃／追星成功！姆巴佩換到偶像C羅紀錄戰袍　小球迷卻傷心了

連日豪雨「水庫大進帳」！3水庫達滿庫狀態　桃竹苗供水轉黃燈

牛津大學連4年認證！　ETtoday是台灣網路媒體「使用率第一」

盛女郎嗨唱《天涯M》主題曲　網友笑虧：我賣房準備儲值870萬了！

雲林驚傳命案！除草工口角「酒瓶擊頭」打死男室友　兇手還在醉

18歲↓不能打AZ！哪些人別接種、孕婦注意事項「疫苗5大QA一次看」

慶生趴返家！包包驚見藍牙追蹤器　金髮妹嚇瘋急拔電池...網：快報警

法律熱門新聞

翁偉倫／汽車保險怎麼保

給說法／給人頭帳戶變詐騙幫助犯

5男關一起　牢房竟變炮房

聯明掏空案定讞　吳宗憲脫身

吳景欽／南檢打疫苗是特權那誰來相驗

混摻棉籽油　富味鄉二審判賠1550萬

蘇南／買國外疫苗民間也能使上力

王以凡／不該在司法高牆哭泣的孩子

陳雅譽／陽台加裝窗戶算違建嗎

給說法／救人造成損失要賠嗎？

過失毀損罪　檢方：刑法不處罰

李家豪／法扶制度無資力認定標準

告訴6月期限　法界：過了就GG

劉彥君／地上權住宅知多少

更多熱門

相關新聞

高學歷男偷拍女同學露毛照存7年　妻怒揭發

高學歷男偷拍女同學露毛照存7年　妻怒揭發

新北市吳姓男子2011年間帶著妻子參加研究所同學會，酒酣耳熱之際，吳男偷拍女同學「小曼」（化名）不雅照；又趁著小曼酒醉借宿他家時，摸進房偷拍露毛的不雅照片，並存在隨身硬碟中。直到7年後，才被妻子發現，妻子大怒，通知小曼提告。吳男二審先遭判刑2月定讞，上訴後，最高法院24日再將吳男判刑7月定讞。

交往3年當聖人！婚後才知「老公蝌蚪GG」

交往3年當聖人！婚後才知「老公蝌蚪GG」

給說法／給人頭帳戶變詐騙幫助犯

給說法／給人頭帳戶變詐騙幫助犯

即／捅死鐵路警察李承翰　凶嫌判17年定讞

即／捅死鐵路警察李承翰　凶嫌判17年定讞

翁偉倫／汽車保險怎麼保

翁偉倫／汽車保險怎麼保

關鍵字：

法律司改人權陳雅譽台灣司法人權進步協會契約工班裝潢民法

讀者迴響

熱門新聞

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

防彈官方IG動態「疑現女生腳、保險套」　粉絲氣瘋

曾國城一家玩「拉密」豪宅內部曝光

53歲阿伯約砲猝死　禮儀師：已三度來這收屍

上廁所14秒就中鏢！女子無罩害153人確診

賈永婕公開PAPR捐贈名單！周子瑜生日捐50台

億萬富豪接愛女回家！慘被90噸打樁機壓爛亡

李蒨蓉與富商尪大吵！ 　爆哭脫口「要離婚」

男歌手「到丫頭店裡應徵打工」！

Face ID再見了！iPhone 13最新爆料　郭明錤：將配備螢幕下Touch ID

快訊／三級警戒持續！　政院將取消六月夏季電費計算

快訊／中華電信光世代傳「大規模斷網」　上萬人哀號

快訊／紓困精進方案搶先看　自營業、無一定雇主最高領3萬

知情人曝：高端EUA審查前16審委換一半

快訊／打工族確定領1萬補助　無雇主領隊補貼3萬

更多

最夯影音

更多
台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪
呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面