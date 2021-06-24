陳雅譽／未簽約完工後拿的到錢嗎？提出證據是關鍵

▲對於房屋裝修工程，並未特別約定必須簽訂正式合約時，縱使雙方以口頭約定或以通訊軟體討論工作範圍與報酬，只要達成協議，承攬契約在法律上便已成立。（圖／視覺中國）

根據之前新聞報導，有多位工班聯合指出，承接某設計公司之工程，已順利完工卻沒有收到尾款，由於未持有正式簽約紀錄，是採單方面報價或是通訊軟體承接工作，受害工班應如何為自己爭取應收的尾款呢？

《民法》上的契約關係按其性質，可分為「諾成契約」與「要式契約」。所謂「諾成契約」係指不論當事人間的約定，是基於口頭協議、傳真往來，或甚至以通訊軟體等方式，只要彼此對於工作範圍及承攬報酬的意思表示達於一致，契約均為成立。

至於是否簽有書面契約，只是在雙方有爭議時便於提出作為證據之用。另外，「要式契約」則指當事人間除了意思表示達於一致外，還必須完成特定的方式，契約才算成立或生效，譬如人事保證契約應有書面（《民法》第756-1條第2項），或結婚必須向戶政機關辦理登記（《民法》第982條）等等。

再者，契約關係性質究竟屬於「諾成契約」或「要式契約」？其判斷方式由《民法》73條規定：「法律行為，不依法定方式者無效。」同法第166條規定：「契約當事人約定其契約須用一定方式者，在該方式未完成前，推定其契約不成立。」可知，只要法律沒有明文規定，或是當事人間並無特別約定時，都是屬於「諾成契約」。

倘若工班與設計師公司間，對於房屋裝修工程未特別約定必須簽訂正式合約時，縱使雙方係以口頭約定或以通訊軟體討論工作範圍與報酬，只要達成協議，承攬契約在法律上便已成立。因此，設計公司對於工班完成的工作負有給付承攬報酬的義務。若設計公司遲遲未付尾款，即屬債務不履行，工班可蒐集證據向民事法院提起給付報酬訴訟。縱使工班無法提出書面合約作為證據，亦可以雙方間的通訊軟體往來紀錄，或已完工證明作為證據，供法院審酌及判斷。

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●陳雅譽，桃園地檢署檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。