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恩主公醫院內部信曝光　護理部主任揭「事實被操弄」：我們很憤怒

記者黃翊婷／綜合報導

新北市恩主公醫院被高雄市長陳其邁點名失職，才會引發仁武家庭群聚案，掀起各界正反意見熱議。新北市議員葉元之24日在臉書公開恩主公醫院護理部主任給護理人員的信，內容提到，同仁面對醫院被當成標靶以及被操弄的事實，都感到很憤怒，但還是選擇忍耐，全力守護民眾的健康。

▲▼新北市三峽恩主公醫院。（圖／記者呂佳賢攝）

▲恩主公醫院被高雄市長陳其邁點名失職。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

在葉元之公開的訊息中，這名自稱是恩主公醫院專科護理師的人，希望他能幫忙轉分享護理部主任給同仁的信件，讓更多民眾知道真相，「也希望高雄市長，能向恩主公醫院所有辛苦的第一線醫護人員道歉，不要因為政治，打擊抹煞基層醫護人員打辛勞。」

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而在護理部主任的信件中，提及醫院被推上新聞媒體浪潮，成為政治競爭的標靶，是很不公不義的事，「我們不做英雄，我們沒有推卸」，因為救治病人是他們的責任，雖然醫院不大、資源不多，也常常為了配合國家政策忙到人仰馬翻，但院長堅持盡力救人，不願讓病人在外徘徊，因此撥出3個病房當專責，2個加護病房一起努力，其他單位也沒休息過。

護理部主任坦言，從5月發生病人在院內染疫事件以來，護理部忙著匡列、召回檢測，由於事件來得快又急，加上沒有實際經驗，同仁們又忙又亂，幾乎人人都是沒日沒夜在忙碌，還要向病人解釋狀況，處理轉床、隔離等事宜，甚至得擔心自己是否需要隔離。

然而，在這次事件中，恩主公醫院卻受到各界指責。護理部主任表示，內部會吸取建議重新調整，「這次高雄事件因為病人就診不願意做PCR，被操弄的事實，我們很憤怒」，但醫院選擇繼續盡心守護民眾健康，希望同仁們理解。

這篇文章公開至今，累計已有3463名網友按讚分享，大家紛紛留言鼓勵第一線醫護人員，「恩主公醫護加油，謝謝所有醫護的辛苦付出」、「挺所有全心付出的醫護人員！相信此時沒人會蓄意造成他人困擾，多點同理心、少點口水，同島一命互相幫忙不行嗎？」、「請所有第一線醫療人員不要灰心，你們的辛苦我們都知道」。

▲▼新北市三峽恩主公醫院。（圖／記者呂佳賢攝）

▲恩主公醫院今年5月發生院內病人染疫事件，如今又被點名疏失，造成高雄仁武家庭群聚案。

以下為訊息全文：

葉元之．板橋，您好。
我是恩主公醫院的專科護理師，這是我們護理部主任，因此事件向同仁們的一番鼓勵。是否能幫忙轉發，讓更多民眾知道真相為何，也希望高雄市長，能向恩主公醫院所有辛苦的第一線醫護人員道歉，不要因為政治，打擊抹煞基層醫護人員打辛勞，謝謝！

各位護理夥伴大家早安，昨天又一個把恩主公推上媒體新聞的浪潮，吞噬著我們。
我們不做英雄，我們沒有推卸，那是我們在健康體系照顧的責任，在防疫戰疫中我們醫院不大，但從不退怯。
這次因爲政治競爭，把恩主公當做標靶，不公不義。
醫院不大、資源沒醫中多，常常配合國家政策，弄得我們人仰馬翻，因為院長說我們一定要盡力救人，不要讓病人在外面徘徊，就3個病房當專責，2個加護病房一起努力。
其他病房及單位也沒休息過。
5月以來的事件，護理部因為忙著匡列召回檢測，過去沒實際經驗，事件來得急又快，護理部在突然面對一般病房病人陰轉陽的情況，也是亂，沒日沒夜忙碌不已。
忙茫忙，沒有照顧到11樓同仁，讓他們直接面對種種，例如如何跟病人解釋、轉床、隔離，自己是隔離還是自主管理，擔心同事也擔心病人，也因此有了對大眾抒發。
謝謝他們提醒我們，讓護理部重新調整，並面對此次病毒防疫的種種政策，醫院也給予支持，謝謝各位護理夥伴在專責單位每日的驚心動魄，捅鼻子、N95勒痕、不能回家、丟下家庭。
維持運作的一般單位、內外科的交叉照顧、不熟悉的科別，一樣擔負著病人照顧需要，要學會防疫防護，注意陰轉陽的病人。
這次高雄事件因為病人就診不願意做PCR，被操弄的事實，我們很憤怒，但醫院選擇將能量，要盡心盡力守護著民眾健康，請各位理解。
敬祝大家注意健康、共同抗疫、平安。

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