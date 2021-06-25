　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

越南每一萬人中僅有8名醫師　控制疫情關鍵在「反應過度」

▲▼越南醫護人員正在準備施打AZ疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲這一波新冠肺炎疫情來勢兇猛，原是防疫模範生的越南也失守，沒能躲過病毒攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

作者：壺里
摘自：時報出版《戰疫浮生錄：新冠病毒威震八方的省思》

●精選書摘

全國人口 9,700 萬人的越南，論國民所得，在亞洲排名不高。從世界銀行所提供 2018 年平均每人國民所得（per capita GDP）顯示，越南為2,400 美元，印尼是 3,840 美元，菲律賓3,830美元，而印度是2,020美元。就人均國民所得言，這幾個國家都屬於中下收入組的一員，越南比印尼和菲律賓差上一千多美元，比印度稍微好一點。論新冠肺炎的防疫表現，越南遠遠超過這三個國家！

[廣告]請繼續往下閱讀...

越南每一萬人中僅有八名醫師，而2018年台灣平均每萬人口執業醫師數（包含西醫師，牙醫師，中醫師）有29人，其中，西醫師 20人。越南醫療體系的健全度比不上許多亞洲國家，但是，SARS的教訓，讓他們和台灣一樣，懂得超前佈署！在武漢爆發疫情初期，中國還不願承認病毒會人傳人時，越南政府就採取果斷行動，從1月初起，便對從武漢抵達越南的旅客量體溫。1月23日，越南通報首兩起確診病例，隔日就當機立斷中止所有往返武漢的航班。當越南民眾正沉浸在農曆新年的歡樂氣氛時，越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）在越南共產黨（越共）會議上表示，病毒不久之後就影響到越南，「對抗這種流行病就等於上戰場殺敵。」

2020年2月12日，當時越南境內僅有十例確診，政府就下令封鎖河內附近人口一萬多人的城鎮，原定於2月開學的各級學校皆勒令停課。越南政府的接觸者追蹤（contact tracing）工作同樣嚴厲，可以追蹤到感染者第四級接觸鏈。直接接觸患者將被送往政府的集中檢疫單位隔離，間接接觸者則被要求隔離或者限制他們的行動。越南政府設立了電話專線、網站及 APP，衛生當局也會定期向全民發送簡訊，以便大眾即時得知疫情最新資訊。更妙的是，國家職業安全及衛生研究院（VNNIOSH）2 月下旬與人氣歌手阮明姮（Nguyễn Minh Hằng，藝名 MIN）和黎忠晟（Lê Trung Thành，藝名 Eric）推出「洗手歌」《嫉妒的新冠病毒》（Ghen Cô Vy），立刻掀起熱潮，至 2020 年五月底在全球影音網站已累計超過 4,800 萬次觀看數。

越南政府劍及履及，根據2020年6月11日《遠見雜誌》的報導，當時越南確診數才330 餘人，等於每百萬人確診僅三人，並且 0 死亡，令它國讚歎。哈佛大學的專家陶德波拉克（Todd Pollack）博士表示：「當國家要處理這類未知的潛在病毒時，最好的方針就是『反應過度』」，而不是用輕忽的態度面對，而越南就是「反應過度」的代表。除了前述措施，還包括所有民眾都不得出國，而且就算是自己國人也不得返國的最強硬旅行限制。並嚴密監測、關閉和中國的所有邊境路線，加強危險地區的病毒篩檢。從3月中開始，將所有進入越南的人與可能接觸確診患者，全部送往集中隔離檢疫14天，大部分的費用都由政府負擔。

▲越南河內內排國際機場（Nội Bài International Airport）。（圖／達志影像／美聯社）

▲去年疫情爆發之初，越南控制有成，強硬的防疫措施就算是自己國人也不得返國。（圖／達志影像／美聯社）

峴港在7月25日爆發新一波疫情，導致越南不到一個月時間新增525例確診病例。到8月20日，根據越通社報導，越南全國共有1,007人染疫，但是共有超過八萬人接受隔離檢疫，其中1,887人在醫院接受集中隔離；20,294人在其他隔離區接受集中隔離；60,981人居家隔離或在居住地隔離。之後87天，沒有本土病例，直到一名空服員 11月14日返國，被送到越南航空的隔離場所隔離五天，經二度採檢為陰性後，便返家自主隔離。期間曾與母親及2名友人密切接觸，其中包括一名同住的英文老師。這名空服員 11月28日確診，接著同住的英文老師也確診，成為相隔近三個月後，再度發生的本土病例。之後，又新增兩例本土病例：一歲男孩和28歲女學生，皆曾與英文教師接觸過。越南總理阮春福表現出壯士斷腕的決心，下令除了救援航班可以繼續飛行，以便將越南國民從國外帶回，即刻暫停國際商業航班，並指示胡志明市政府迅速追蹤並隔離與確診者接觸過的所有人。當地政府已也因此隔離了 513人。同時，為避免疫情擴大，當局還要求逾十萬名大學生停課在家。患者所到之處的周邊學校，也已擬定線上授課計畫戒備。

無獨有偶地，台灣固守253天無本土病例的防疫紀錄，也被長榮航空紐西蘭籍男性機長破了功。該機長在 2020年11月29日∼ 12月4日飛美國航線，入境居家檢疫三天後，與我國籍卅多歲女性密切互動，在大台北地區開車出遊、購物，以致該女染疫，成為台灣八個多月以來首例本土個案。該機長四天後再飛美國，咳嗽症狀明顯，未戴口罩，以至於另外兩位同行機師也確診。雖然該機長因疫調不實，遭重罰30萬元。兩個國家的防疫紀錄，都被機組人員撞破，可見跨國傳遞病毒的可怕。

越南這樣的積極防疫，不僅讓國民染疫致死率降到最低點，也和台灣一樣，屬於全球人均GDP呈現成長之四個經濟體名單之一，而且國際貨幣基金組織公布世界經濟展望報告，預測 2020 年越南經濟成長率可達 2.4%，2021年更有望快速恢復，經濟成長率可達6.5%。這樣的成就絕非偶然，可以用「曾經SARS不畏戰，能斷疫病制機先」來形容越南的防疫表現。

《戰疫浮生錄：新冠病毒威震八方的省思》書摘（圖／時報出版提供）

★本文經時報出版授權，摘自《戰疫浮生錄：新冠病毒威震八方的省思》

ET快訊
快訊／日本宣布：再追加100萬劑疫苗給台灣
7/1開放接種莫德納第2劑　指揮中心：自費或公費都可以
疫苗同意開放「殘劑預約」！指揮中心：接種單位要公告候補名單
75歲爸打AZ疫苗「下車前遞遺囑」　蔣偉文：我覺得太帥了
LIVE／疫苗開放「殘劑預約」有譜　指揮中心最新說明
Delta變異株入侵！香港16天本土+0破功　單日新增7例
揭開AV黑暗面！　G奶女優2個月沒收入
高雄13人群聚曝光「20年前揪心事」　真相聽完都哭了
南化水庫「震撼放水」畫面曝！30天前才見底　如今滿水位溢流

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／週末又有莫德納疫苗要來？　指揮中心下午2時說明

周玉蔻爆「又有疫苗週末到台灣」！指揮中心：有就會跟大家講

疫苗殘劑預約「即起開放」！指揮中心：限每天最後一瓶使用

7／1開放接種莫德納疫苗第2劑！　指揮中心：自費或公費都可以

疫苗同意開放「殘劑預約」！指揮中心宣布：接種單位要公告候補名單

汽車代檢廠「檢驗費」比例增！每月增近2.7萬收入　533家廠商受惠

防印度Delta病毒「解隔離新標準」　輕症PCR「Ct值30↑」才解隔

台南平交道「路基下陷」驚見2公尺大洞⋯驚悚畫面曝！564人受阻

越南每一萬人中僅有8名醫師　控制疫情關鍵在「反應過度」

台南平交道出現「2公尺巨坑」…區間車倒退嚕！搶修一夜影響564人

單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

長下坡D檔＋腳煞對汽車負擔大　善用「檔位變換」安全性升級！

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

佛心公司！慷慨撥3000萬助紓困 每戶最多領6萬...南投鄉親讚爆

日93歲爺睽違20年駕駛虛擬愛車 可愛模樣逗樂網：名副其實老司機

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

徐佳瑩深夜接點歌「唱到一半想哭」　 楊丞琳、戴愛玲連讚：好聽

快訊／週末又有莫德納疫苗要來？　指揮中心下午2時說明

周玉蔻爆「又有疫苗週末到台灣」！指揮中心：有就會跟大家講

疫苗殘劑預約「即起開放」！指揮中心：限每天最後一瓶使用

7／1開放接種莫德納疫苗第2劑！　指揮中心：自費或公費都可以

疫苗同意開放「殘劑預約」！指揮中心宣布：接種單位要公告候補名單

汽車代檢廠「檢驗費」比例增！每月增近2.7萬收入　533家廠商受惠

防印度Delta病毒「解隔離新標準」　輕症PCR「Ct值30↑」才解隔

台南平交道「路基下陷」驚見2公尺大洞⋯驚悚畫面曝！564人受阻

越南每一萬人中僅有8名醫師　控制疫情關鍵在「反應過度」

台南平交道出現「2公尺巨坑」…區間車倒退嚕！搶修一夜影響564人

他發現新車「車尾文字置中」成潮流？網：十幾年前老車就有

快訊／週末又有莫德納疫苗要來？　指揮中心下午2時說明

周玉蔻爆「又有疫苗週末到台灣」！指揮中心：有就會跟大家講

路透：WHO估未來「每2年須補打1劑」新冠疫苗　老人年年都得打

快訊／日本宣布：再追加100萬劑疫苗給台灣

快訊／日本外相證實：再捐台灣100萬劑AZ疫苗

疫苗殘劑預約「即起開放」！指揮中心：限每天最後一瓶使用

果汁百百種！你最愛喝哪一種？

免疫問題不等於不孕！尤星策醫師提醒：適時求助專業「早日享好孕」

在地飄香數十年！宜蘭經典麻醬麵老店　「雙醬麵」多重滋味超滿足

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

生活熱門新聞

家樂福、全聯怎麼選？　網一致不推它

台中開放打疫苗殘劑　年輕人能打

恩主公護理部主任：我們很憤怒

「南部失守了？」　網質疑1點：不爆才奇怪

打工族爽領1萬補助！社畜：正職活該被提款？

防疫女神曝光「疫苗站恐怖實況」：這真的很令人擔憂

中部以南「大量降雨」狂灌5天　轉晴入夏時間曝

G奶女優2個月沒收入：僅10%人能靠拍片生活

「1根腳折斷」布丁就掉出來！神秘設計洩漏年齡

紓困4.0「9圖看懂」打工族可領1萬

女客人幫外送員補身體！他細看罐頭傻眼：大姐…

病患呼吸衰竭棄急救…妻淚跪：拜託救他

高雄13人群聚曝光「20年前揪心事」　真相聽完都哭了

15歲確診個案「11日自駕南下」　網驚呆

更多熱門

相關新聞

台產「防疫保單」理賠申請6天暴增967件！17億保費收入　理賠金額衝破3億

台產「防疫保單」理賠申請6天暴增967件！17億保費收入　理賠金額衝破3億

國內疫情仍然嚴峻，產險業「防疫保單」理賠件數持續攀升，據金管會最新統計，防疫保單到6月21日為止，已賣出651萬7,387件，已理賠5053件，光台產就理賠3,396件，理賠金額已達到3.3億元。

周玉蔻爆「又有疫苗週末到台灣」　加碼曝光消息來源

周玉蔻爆「又有疫苗週末到台灣」　加碼曝光消息來源

台灣列法國綠區　駐法代表曝小祕密

台灣列法國綠區　駐法代表曝小祕密

防疫女神曝光「疫苗站恐怖實況」：這真的很令人擔憂

防疫女神曝光「疫苗站恐怖實況」：這真的很令人擔憂

產險業「防疫保單」熱賣超過651萬件　40.6億元入袋

產險業「防疫保單」熱賣超過651萬件　40.6億元入袋

關鍵字：

新冠肺炎越南防疫

讀者迴響

熱門新聞

家樂福、全聯怎麼選？　網一致不推它

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

快訊／打工族領1萬元補貼6／28開放上網申請　流程規定一次看懂！

家樂福要賣台灣門市　業者回應了

上海驚見「黑色大三角」高掛天空

蔣介石逝世　毛澤東只說了「三個字」

菜刀斷喉殺祖母　啃老逆孫詭辯：幫她解脫

兒房間自殺徘徊飄炭味！爸2F出租

台中開放打疫苗殘劑　年輕人能打

絕對慘輸！12星座4大「吵架王」

史上染疫最久！男「43次確診」等死　這療法救他

90%人都做錯！「正確洗澡順序.」公開

寶寶對母開口首句話竟是「救我」！

歐陽妮妮法國留學遭欺負！被要求擦男生的尿

防彈官方IG動態「疑現女生腳、保險套」　粉絲氣瘋

更多

最夯影音

更多
單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...

單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...
台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

長下坡D檔＋腳煞對汽車負擔大　善用「檔位變換」安全性升級！

長下坡D檔＋腳煞對汽車負擔大　善用「檔位變換」安全性升級！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面