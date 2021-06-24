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快訊／午後雷雨彈來襲！　從北到南「10縣市」大雨特報

▲▼大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲氣象局發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，氣象局今（24）日下午發大雨特報，包含台中、南投、高雄、屏東地區及苗栗以北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▲▼大雨特報。（圖／中央氣象局）

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▲氣象局發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

另外，氣象局也針對「台中市、南投縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時15分止。示警區域包含台中市南區、烏日區、霧峰區、太平區、大里區；南投縣南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、國姓鄉、水里鄉。

▲▼台中、南投大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象局）

▲台中、南投大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象局）

氣象預報員徐仲毅表示，今天各地天氣仍不穩，不過雨勢已較前幾天緩和，但西半部、東北部還是會有短暫陣雨或雷雨。從定量降水預報圖來看，今天大雨分布也很廣泛，主要落在南部地區、山區及花東，主要降雨會發生在午後。

晚上之後降雨情況會緩和，不過南部地區還是會有一些雨勢。明天起，鋒面逐漸北抬，西半部仍易有短暫陣雨或雷雨，東半部則轉為午後雷陣雨。要注意的是，南部清晨到上午這段時間，還是可能有局部性大雨，午後山區也會有較大雨勢。

▲▼定量降水預報。（圖／中央氣象局）

▲今天白天主要降雨熱區落在中南部、山區以及花東，晚上後降雨逐漸趨緩。（圖／中央氣象局）

周六之後鋒面再往北遠離，但附近西南風增強，迎風面中南部還是會有短暫陣雨或雷雨，更可能出現局部性大雨，30日之前還是要注意降雨情況。北部、東半部地區在周六之後屬於背風側，恢復晴朗炎熱有午後雷陣雨天氣，高溫32-35度，不排除還會達36度以上。

外界關心，這波梅雨鋒面是今年梅雨季的最後一波嗎？對此，氣象局說，今明2天仍受鋒面影響，不過隨著鋒面逐漸北抬，預計7月初後，太平洋高壓增強，就會進入典型夏季天氣型態，確實目前這波可能是今年最後一波梅雨鋒面。

不過，氣象局也說，28日前後，部分模式有預報又有鋒面靠近的情況，氣象局將持續關注。

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