今年最後一波「救命梅雨」明起說掰　西南風接手！中南部還會濕6天

▲今年最後一波梅雨鋒面預計影響到明天，不過隨後西南風增強，中南部雨勢仍會持續。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

近期在一波波「救命梅雨」挹注下，順利解除中南部旱災，不過，今年最後一波梅雨鋒面預計影響到明天。氣象局指出，周五是鋒面逐漸遠離的過程，天氣仍不穩，西半部容易有短暫陣雨或雷雨，東半部多雲、有午後雷陣雨；周六後鋒面進一步北抬，台灣轉為西南風增強天氣，迎風面中南部要留意局部性大雨或短時強降雨發生，預計這樣的情況將一路持續至6月30日。

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▲明天清晨到上午，南部有局部性大雨發生機率。（圖／中央氣象局）

氣象預報員徐仲毅表示，明天是鋒面逐漸遠離過程，西半部還是容易有短暫陣雨或雷雨，尤其清晨到上午，南部有局部性大雨發生機率，各地山區午後也有局部大雨出現機率；周六之後鋒面進一步北抬，不過，影響台灣的西南風逐漸增強，迎風面中南部天氣持續不穩，要注意有局部性大雨或短時強降雨。

屬於背風側的北部轉為多雲到晴天氣為主，會有一些午後雷陣雨，但大致上屬於高溫炎熱天氣，高溫可達32-35度，更不排除達36度以上。

▲隨著鋒面逐漸北抬，預計7月初後，太平洋高壓增強，就會進入典型夏季天氣型態。（圖／記者林敬旻攝）

隨著鋒面逐漸北抬，預計7月初後，太平洋高壓增強，就會進入典型夏季天氣型態，氣象局表示，目前這波將是今年最後一波梅雨鋒面。

▲薔琵颱風未來有望增強成中颱，持續往北前進。（圖／中央氣象局）

至於第5號颱風薔琵動態，目前其位置距離台灣東方海面約2000公里，預計2天後有增強成中颱可能，但維持時間不會太久；路徑方面，薔琵會持續朝北，往日本東方海面前進，由於距離台灣相當遙遠，對台灣沒有影響。