衛星看「驚人水氣帶」綿延1萬多公里　中南部雨不停一路下到月底

▲鄭明典PO水氣帶綿延1萬多公里。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

記者賴文萱／台北報導

氣象局長鄭明典今（24）日PO出一張衛星水氣頻道影像，圖中可見一條驚人的水氣帶從南海上空一路延伸到北美洲加拿大西岸，綿延有1萬多公里。氣象局則指出，今明兩天仍受到滯留鋒面影響，周六後鋒面遠離，不過，台灣附近西南風增強，迎風面中南部雨勢到月底前仍容易有短暫陣雨或雷雨。

鄭明典PO文分享衛星水氣頻道圖，現在太平洋上一條邊界清楚、平滑的水氣帶，由南海上空區域，一直延伸到北美洲加拿大西岸，綿延1萬多公里。其中，白色部分是上對流層的水氣，越白表示水氣越高。

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有網友問，這是每年都會發生的天氣現象嗎？鄭明典則回答，每年都有，也都不太一樣！另外，他也解釋，「水氣頻道」是指波長6.7微米左右的紅外線觀測頻道，看的是大氣中高層的水氣含量。

▲今天白天主要降雨熱區落在中南部、山區以及花東，晚上後降雨逐漸趨緩。（圖／中央氣象局）

至於未來天氣狀況，氣象預報員徐仲毅表示，今天各地天氣仍不穩，不過雨勢已較前幾天緩和，但西半部、東北部還是會有短暫陣雨或雷雨。從定量降水預報圖來看，今天大雨分布也很廣泛，主要落在南部地區、山區及花東，主要降雨會發生在午後。

晚上之後降雨情況會緩和，不過南部地區還是會有一些雨勢。明天起，鋒面逐漸北抬，西半部仍易有短暫陣雨或雷雨，東半部則轉為午後雷陣雨。要注意的是，南部清晨到上午這段時間，還是可能有局部性大雨，午後山區也會有較大雨勢。

▲周六後鋒面遠離，但在西南風增強情況下，月底前中南部仍有短暫陣雨或雷雨發生。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

周六之後鋒面再往北遠離，但附近西南風增強，迎風面中南部還是會有短暫陣雨或雷雨，更可能出現局部性大雨，30日之前還是要注意降雨情況。北部、東半部地區在周六之後屬於背風側，恢復晴朗炎熱有午後雷陣雨天氣，高溫32-35度，不排除還會達36度以上。

外界關心，這波梅雨鋒面是今年梅雨季的最後一波嗎？對此，氣象局說，今明2天仍受鋒面影響，不過隨著鋒面逐漸北抬，預計7月初後，太平洋高壓增強，就會進入典型夏季天氣型態，確實目前這波可能是今年最後一波梅雨鋒面。

不過，氣象局也說，28日前後，部分模式有預報又有鋒面靠近的情況，氣象局將持續關注。