員警染疫風險不輸醫護　台中民防南屯中隊贈650個高清防飛沫面罩

▲台中民防南屯中隊長阮啓平（左2）捐贈基層員警650個高清防飛沫面罩，避免被民眾感染。（圖／民防南屯中隊提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央宣布全國三級警戒延長至7月12日，可見疫情仍然嚴峻不容忽視，台中市警察局民防南屯中隊長阮啓平認為，在第一線執勤的基層員警察染疫風險並不亞於醫護人員，不論是受理報案、市場宣導佩戴口罩，甚至取締未戴口罩者，都和民眾近距離接觸，為了讓人民保母能先保護自己再保護別人，24日下午捐贈650個高清、防霧防噴濺的面罩，讓員警免於被感染危險。

大里區日前曾發生有名男子在量販店二樓販賣區飲食未戴口罩，警方前往並告知疫情規定，不料男子不但不願意簽名，還在賣場內大小聲、情緒激動、口水亂噴，並對員警辱罵三字經，甚至舉起拳頭作勢要毆打警察，警方後來勸阻無效，當場壓制依妨害公務罪嫌送辦。

阮啓平表示，三級警戒延長代表疫情並沒有減緩跡象，人心也會跟著浮動，為了使第一線員警執勤時免於遭民衆不理性對待，加上考慮出勤時戴警帽問題，因此選擇眼鏡型防疫面罩，方便輕巧、高清防霧、有效防止粉塵、口水飛沫對面部及眼部的傷害，全臉防護，相當實用。

阮和隊員們下午逐一到春社所、黎明所、南屯所、大墩所，以及交通分隊、警備和保民組等單位發送，共發出650個，員警一拿到馬上試戴後，豎起大姆指稱讚阮中隊長的用心和貼心。

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