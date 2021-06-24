新疆多晶矽廠商遭美制裁　陸：製造強迫失業、強迫貧困！

▲新疆為大陸太陽能產業重鎮。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國商務部以涉強迫勞動為由，將5家新疆的多晶矽製造商列入黑名單。對此，大陸外交部24日回應，美方的真實目的不是關心事實和真相，也不是真正關心新疆人民，而是製造強迫失業、強迫貧困，禍亂新疆，遏制中國發展。

大陸外交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，中方對美方基於謊言和虛假信息制裁中國企業表示強烈譴責，「關於新疆存在所謂『強迫勞動』『種族滅絕』，完全是徹頭徹尾的世紀謊言。美方以謊言為依據，濫用實體清單打擊新疆光伏產業（太陽能產業）有關行徑，不僅違反國際貿易規則和市場經濟原則，也破壞了全球產業鏈、供應鏈。」

趙立堅指出，從棉花到光伏，從農業到工業，美方以人權為幌子，不擇手段打壓新疆產業發展，損害的是新疆人民的生存權、發展權，也充分暴露出美方的真實目的不是關心事實和真相，也不是真正關心新疆人民，而是製造強迫失業、強迫貧困，禍亂新疆，遏制中國發展。

趙立堅強調，真正搞種族滅絕和強迫勞動的正是美國自己，「美國政客還是多反省美國對印第安土著居民塔爾薩非洲裔種族滅絕的歷史，多想想如何解決國內層出不窮的種族矛盾和強迫勞動等人權問題。中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。」

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

