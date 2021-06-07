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太陽能產業鏈瘋狂漲價　陸業內警告：競爭優勢可能被吞噬

▲青海太陽能光伏發電。（圖／視覺中國）

▲青海太陽能發電。（圖／視覺中國）

記者蔡紹堅／綜合報導

國際太陽能光伏與智慧能源展（SNEC）近日在上海落幕，但展覽上最大的焦點卻是近期產業鏈近乎瘋狂的漲價潮。大陸業內人士警告，整個光伏（太陽能光電）產業鏈若持續漲價，很可能會反噬光伏產業的競爭優勢。

根據《澎湃新聞》報導，中國光伏產業協會理事長、陽光電源股份有限公司董事長曹仁賢表示，目前產業鏈的供需矛盾存在博弈及很多不正常的現象，「個別企業在價格管制上面出現了很多的問題，特別是在上游的原材料等方面，也引起了我們相關部門的高度的重視。」

曹仁賢認為，光伏產業需要「降溫」，因為儘管市場廣闊，但目前產業沒有形成價格傳達機制，且地方保護盛行，不少地方要求光伏企業強制配套當地產業，這推高了產業的成本。

隆基綠能科技股份有限公司董事長鐘寶申也指出，去年的玻璃和今年的矽料，都出現了價格快速飆升，產業鏈安全問題備受關注，建議產業協會把現有有效產能及今後一兩年將要形成的產能，儘早向產業及時發布。

▲▼北京政府在安徽省淮南市的煤礦塌陷區上建立「浮動太陽能電廠」。（圖／CFP）

鐘寶申認為，企業自身也要在評估方面做得更精準，「產業自身也有責任，明明這個環節已經不均衡了，還在投資。最後無米下鍋，只能被動等待。沒有米放進鍋裡，也做不成飯，鍋可以晚點買，對產能過剩環節尤其要緩投資。」

多位光伏企業高管接受澎湃新聞採訪時均表示，抵禦產業鏈風險，須全產業自律，“還是得有一點格局和情懷，為了產業有序發展而自律。”“整個產業發展，產業鍊或者整個供應鍊是要負責任的。不能只管自己賺得盆滿缽滿。”

道達爾遠景合資公司CEO、遠景智能副總裁孫捷更直言，光伏產業鏈繼續上漲，將反噬光伏產業的競爭優勢，「整個產業鏈都在漲，光伏從矽料開始漲，最後往下傳導到下游投資商身上。」

孫捷舉例，去年第四季度內部做的今年預測，組件價格在1.5元/W左右，但現在1.75元/W都還不止，逆變器、大宗商品也在漲價，光伏整體造價已經相當於倒退回到2年前的水平。

孫捷指出，一味隨波逐流漲價，意欲把成本往上漲往後傳導，肯定不可持續，現在已有多家下游投資商聯合起來，抵制持續漲價，」從投資商的角度，我們有權力放緩，投資商覺得算不過帳就不先投，可以緩一緩，但對政府來說，每年的裝機目標就會受影響。」

▲▼新疆哈密太陽能電廠,太陽能板,光伏。（圖／CFP）

晉能清潔能源科技股份公司總經理楊立友則透露，產業鏈波動正令光伏領域陷入「全產業違約」的情況，「現在有個非常奇怪的現象，這個價格，你出一個，明天他出一個，搞得整個市場秩序沒有了，合同沒法簽了，所有人都變成違約者，這個事情是產業的問題，需要回歸到正常，大家都要遵守契約精神，有序發展這個產業。」

泰州中來光電科技有限公司董事長謝建軍也表示，現在所有光伏人都是在毀約，都是在給客戶賠禮道歉，「希望這個時期是短期的，不能長期，長期會對光伏產業造成非常大的影響。我們預計未來的兩到三年，一旦材料端達到了平衡，比如說矽料回到每公斤80塊錢左右時，每年都會有300GW左右的全球安裝量。」

通威和協鑫是目前矽料產量排名前兩位的龍頭企業，對於矽料漲價，通威集團董事局主席劉漢元認為，要辯證看待價格問題，產業要尊重市場機制、穩定價格，無論漲跌都是產業的共同責任，「在這過程中，我們只能平抑波峰和波谷，但沒有辦法消除波峰和波谷。這樣才能使產業更健康、更少指責。」

亞洲光伏產業協會主席、協鑫集團董事長朱共山認為，材料端的漲價是暫時的，預計到明年年底，整個矽料的市場緊張情況將緩解，價格也會迅速下降。

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