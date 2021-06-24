愛盲基金會加入宅經濟新戰局　推出公益版網購防疫零食箱

▲防疫期間在家吃零食也可以選擇公益團體的零食箱。（示意圖／Unsplash）

記者林璟倩／綜合報導

全台防疫警戒再延長，宅經濟從先前的蔬果箱進一步發展到零食箱，眾多電商平台、甜點品牌陸續推出精美的防疫零食箱搶攻宅商機，愛盲基金會這次也不落人後，順應疫情推出高人氣網購零食箱，【《愛盲》嘴好忙零食箱】1箱390元起，內含多元選項，包括果乾、堅果、蕎麥巧克力、草莓球等豐富組合，讓消費者居家防疫不嘴饞，只要安心上網挑選庇護商品，還能享免運費、開心做公益！

愛盲庇護工場此次雖然受到疫情的衝擊，讓原本許多已經下訂的訂單面臨被退訂的冏境，但為了讓庇護員工們能夠繼續穩定工作、明年的服務經費得以有著落，更希望讓消費者可以獲得療癒心情的小確幸，因此特別推出【《愛盲》嘴好忙零食箱】精心嚴選天然的「原味腰果」、「無籽大葡萄乾」、非油炸的「Rialto吐司脆餅(切達起司/香辣擇一)」及營養可口的「蕎麥巧克力」、「蕎麥草莓球」等多款無負擔的健康零食，安心宅在家防疫。

為配合防疫政策，這次愛盲嘴好忙零食箱提供免運直送到家，希望與消費者站在同一陣線度過疫情難關，愛盲基金會說明，上網訂購不一樣的零食搭配讓防疫期間為生活增添充滿愛心與良善的儀式感，歡迎社會大眾至愛盲庇護工場經營的「手不盲」官網，訂購庇護員工親手包裝、出貨的零食箱，邊吃零食邊做愛心！

愛盲訂購網站：https://www.mon-select.com

訂購專線：(02)8667-5358