無症狀年輕確診比例增加　柯文哲「與狼共舞」：別幻想完全沒疫情

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心24日公布，新增129例本土確診，其中以新北市54例最多，其次為北市35例，並新增6例死亡。台北市政府24日下午3時30分召開防疫記者會，台北市長柯文哲提及，近日發現無症狀的年輕確診者比例增加。

台北市政府24日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，將對北農感染案例、疫苗施打進度規劃、好心肝事件報告、被外界質疑北市拖累導致三級管制延長、前立委丁守中接種AZ疫苗爭議進行回應。

柯文哲提到，目前從快篩陽性來看，最後面都平掉，不過無症狀感染者在增加，因為一開始是有症狀才快篩，慢慢疫調越做越多後，很多沒症狀的就被抓出來，所以這陣子統計上發現，沒症狀的年輕人比例變高，老年人得病時症狀較明顯，但是年輕人症狀不明顯，常常感染時沒有發現到，隨著現在普篩越做越多，「最近發現無症狀年輕人比例增加，反映出普篩做比較多。」

柯文哲提及，目前台灣流行的疫情珠還是英國變種，有人問印度變種會不會進來台灣？「我認為一定會，時間久了一定會，百密一疏。」要要求百分百很困難，慢慢就公衛立場來看，終究要學習跟疫情並存，與狼共舞就是如此，新常態精神就是不要幻想完全沒疫情。

指揮中心24日表示，新增129例本土病例，其中73例為居家隔離、檢疫期間或期滿檢驗陽性者，為64例男性、65例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於6月4日至6月23日。個案分佈以新北市54例最多，其次為台北市35例、基隆市9例、桃園市7例、屏東縣及高雄市各6例、苗栗縣及新竹縣各5例、南投縣2例。其中雙北地區以外縣市40例中，38例為已知感染源，2例關聯不明。

指揮中心說明，新增6例死亡個案，為男性5位、女性1位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月11日至6月4日，確診日介於5月15日至6月5日，死亡日介於6月18日至6月23日。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）