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西藏首條電氣化鐵路25日通車　「綠巨人」最高可行至海拔5100公尺

▲西藏拉林線列車外觀採用國槐木綠，車廂內可持續供氧。（圖／翻攝中國鐵路官方微信）

▲西藏拉林線列車外觀採用國槐木綠，車廂內可持續供氧。（圖／翻攝中國鐵路官方微信）

記者魏有德／綜合報導

由拉薩往返林芝的西藏首條電氣化鐵路於25日投入使用，整條路線全長435.48公里，設有10站，行駛間最高高度達海拔5100公尺，列車時速為160公里，單程耗時約3小時29分。整條路線位處地勢較高地區，除車內有自動供氧系統及緊急供氧系統外，列車本身也採用「內電雙源」兩種動力模式可隨時切換適應高海拔地形。

▲拉薩至林芝線是西藏首條電氣化鐵路。（圖／翻攝中國鐵路官方微信）

▲拉薩至林芝線是西藏首條電氣化鐵路。（圖／翻攝中國鐵路官方微信）

《中國鐵路》官方微信指出，拉薩林芝線鐵路使用復興號高原內電雙源動車組，兩端分別編掛電力動力車和內燃動力車，功率均達最大，分別為7200千瓦和2×3200千瓦，中間編掛拖車，可在運行中不停車完成內電模式切換，實現電氣化區段採用內燃應急牽引自救援及應急列車供電。

▲拉林線列車內有緊急供氧孔。（圖／翻攝中國鐵路官方微信）

▲拉林線列車內有緊急供氧孔。（圖／翻攝中國鐵路官方微信）

此外，這輛在高海拔地區行駛的列車，外觀設計採用「國槐樹」的綠色為底色，走進車廂裡可以發現，在座位扶手下方設有插座、USB充電孔及耳機孔，插座後方則是緊急供氧口，避免遊客出現缺氧情況發生。

除了緊急供氧系統，列車內設置「彌散式+分布式」雙模製氧系統，正常運行時通過彌散式模式持續提供濃度適宜的氧氣；緊急情況時則改採分布式模式提供高濃度緊急供氧。

拉林鐵路通車後將連接既有的拉日鐵路和青藏鐵路，成為在建的川藏鐵路之重要組成及規劃中的滇藏鐵路共線地段。

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