鄉民炸鍋「拜託快派JR來！」　日本交通大臣出手：將助台改善鐵路

▲太魯閣號出軌截至目前50死亡、200餘人受傷慘劇。（圖／記者蕭可正攝）



記者黃可昀／綜合報導

台鐵408次太魯閣號出軌事件，不僅全台人民關注，許多日本人也給予募款、技術方面的援助，《日本產經新聞》報導，交通大臣赤羽一嘉願意針對台灣的鐵路安全提出建議，協助台灣建立更完善的大眾運輸制度。消息曝光後，PTT鄉民紛紛留言，「快點派JR來拜託你了！」

日本首相菅義偉先前對日媒表示，他對於台灣的太魯閣號事故感到相當遺憾，真心地為亡者哀悼，並向還在奮鬥的傷者表達慰問，將會像10年前311大地震發生時一樣，發揮台日兩國的良好友誼，能幫忙台灣的地方將會積極協助。

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▲太魯閣車廂殘骸。（圖／東森新聞）



日本交通大臣「赤羽一嘉」更指出，他正在計畫要對台灣鐵路安全的整頓提供完整建議。事實上，我國交通部自2013年就有和日本國體交通省保持資訊交換，共同討論如何提升鐵路安全，如今太魯閣號事件也引發他國關注。

赤羽一嘉將會出手指導台灣鐵路相關事宜，此消息隨即在網路吸引眾人討論，網友們都相當期待日方來台給予協助，「JR來接手比較實在...賣給JR之後抽趴就好」、「可以請JR來開分公司嗎」、「果然還是要交給日本人，再來幫我們規畫交通跟水利啊…」、「可不可以引進日方的管理制度，我想這是最需要的。」