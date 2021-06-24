南韓史上首例！他「非因宗教信仰」拒服兵役　仍獲判無罪

▲南韓出現首例非因宗教原因拒服兵役而獲判無罪的案例。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

南韓最高法院24日裁定，因個人信念拒絕服役而被依兵役法起訴的34歲男性無罪。這也是南韓史上首次判「非因宗教因素」拒絕服兵役者無罪。法官認為，該名男子的個人信念與信仰在內心根深蒂固，可以看得出是出自於個人良知而拒服兵役，因此判其無罪。

該名男子為性少數者，從高中開始就對強制要求男性化的權威性暴力團體文化產生反感，就讀大學後，他也長期參與各項社會運動，為「反暴力」、「和平主義」發聲。2017年11月他因為拒服兵役而遭到起訴，他在開庭時曾向法官表示，無論是教導他正義與愛的基督教信仰，又或者是尊重性少數者的價值觀，都讓他無法接受軍隊的體制。

▲南韓為徵兵制，但因宗教信仰拒服兵役的案例偶有所聞。（圖／達志影像／美聯社）



一審判決認定，其「因宗教良心與政治信念」而拒服兵役並不符合兵役法中的正當理由，因此判處該男1年6個月的有期徒刑，但二審改判無罪。最高法院24日維持二審判決，認定該名男子無罪，未來作為替代兵役，他將會在看守所等懲教設施實施公益服務3到6個月。

這是南韓史上首起非因「宗教原因」拒服兵役而獲判無罪的案例，因此也被認為是重要的判例。

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