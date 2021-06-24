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烏干達代表團確診再+1　專家估奧運開幕時「印度變種將佔病例70%」

▲▼日本動靜奧運。（圖／路透）

▲日本東京奧運進入倒數1個月之際，東京的疫情卻開始有反彈趨勢。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

日本宣布，正在大阪進行東京奧運會賽前集訓的烏干達運動員代表團，有1人的新冠核酸檢測（PCR）結果呈陽性，成為該團第2名PCR檢測「呈陽」的成員。隨著東京都新增感染人數翻倍增長，日本專家認為，東京疫情趨於反彈令人十分擔憂，估算傳染性較強的印度變種病毒（Delta），未來將佔日本病例中的70%。

據《共同社》報導，接種了2劑AZ疫苗的烏干達運動員代表團，日前在日本機場檢疫中查出1人PCR呈陽性後，目前已進入大阪泉佐野市內酒店開始集訓。然而，每天都必須接受PCR檢測的代表團最近又有1人的PCR檢測呈陽性，讓該團的確診人數升至2人。

隨著東京奧運會進入倒數1個月之際，東京的疫情卻開始有了反彈的趨勢，僅上一週的新增感染人數就增加了1.08倍，23日的新增感染人數也在時隔1個月後，再次突破600人。日本厚生勞動省新冠對策顧問脇田隆字指出，疫情反彈的趨勢與傳染性較強的印度變種病毒（Delta）有關，若感染人數因此持續劇增的話，可能會造成醫療能量吃緊。

▲▼京都大學流行病學教授西浦博。（圖／取自西浦博個人官網）

▲流行病專家西浦博（左）認為，到奧運開幕時，印度變種病毒將佔日本病例70%。（圖／取自西浦博個人官網）

京都大學流行病學教授西浦博也表示，據估算，若印度變種病毒（Delta）持續在日本境內擴散，那在7月12日「防止疫情蔓延重點措施」截止後，這個傳染力極強的病毒株將佔日本病例的50%，到7月23日東京奧運會開幕時，日本將有70%的病例都來自於印度變種病毒（Delta），而這個數字將在8月中達到90%。

據厚勞省的抽樣調查統計結果顯示，截至6月21日，日本境內感染印度變種病毒（Delta）的人數為153人，西浦認為，印度毒變種病毒（Delta）的傳染力是原始毒株的1.9倍，也比英國變種病毒（Alpha）高出1.32倍。

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