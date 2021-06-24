南韓連2日爆增700確診！　境外移入5成都是Delta變種

▲ 南韓疫苗接種運動普及。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

南韓近日確診數大幅下降，確診數維持在500例以下，不料餐廳、體育館、教會「群聚感染」不斷爆發，南韓疾病控制與預防署（KDCA）24日表示，單日新增610例確診病例，而其中576例為本土病例，同時新增1例死亡，連續2日確診數逼近700例，本土疫情再度亮起紅燈。南韓總確診數目前已逾15萬，其中有2008人死亡，死亡率為1.31％。

當局同時指出，目前已連續4日境外移入確診數逾40例，22日爆出50%為傳染力強大「Delta變種」，境外移入病例檢測出Delta機率高達37%，當局將大幅加強入境管理。

KDCA研究員鄭恩慶強調，Delta變種病毒株「B1.617.2」自去年10月在印度發現後，以快速蔓延全球92個國家，目前出現的190例僅是入侵南韓「初步階段」，民眾應儘速接種疫苗，保護自身及他人安全，當局也須盡可能阻止病毒傳播。

南韓防疫部疫苗分析官員李尚源指出，據英美數據，疫苗在面對強大「Delta變種」能提供60%至80%防禦力，同時能大幅降低重症、死亡率，「疫苗是能阻斷Delta傳播鍊得最快捷徑。」他強調，當局致力提高接種率，計畫將輝瑞疫苗的接種年齡下修給12至15歲青少年。

南韓自2月起，大力推動疫苗運動，並計劃11月前達成群體免疫，截至24日，全國累積1515萬民眾至少接種一劑疫苗，佔總人口29.5%，其中440萬人完成2劑疫苗程序。

南韓原預計7月啟動解封計畫，放寬社交距離，允許業者延長營業時間，而是否推遲解封仍待當局正式宣布。