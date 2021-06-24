你想打莫德納還是AZ？北市：會標示清楚讓民眾知道

▲柯文哲召開防疫記者會。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，台灣進入大規模施打疫苗的階段。由於莫德納疫苗開始大量到貨，不少民眾紛紛詢問是否能改打莫德納而非AZ。對此，台北市副市長蔡炳坤說，，假設有兩種疫苗同時上的話，一定會標示清楚；有趣的是，當問到這題時，一旁的市長柯文哲止不住笑意，隔著口罩都能發現柯在大笑。

中央流行疫情指揮中心24日公布國內新增130例COVID-19確定病例，分別為129例本土個案及1例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。指揮中心表示，個案分佈以新北市54例最多，其次為台北市35例、基隆市9例、桃園市7例。

隨著AZ疫苗、莫德納疫苗陸續到貨，台灣開始進入大規模施打疫苗階段。由於目前市面上已經有2種疫苗，也讓不少民眾開始詢問是否能挑選疫苗施打，不少診所也反應接到民眾「能否打莫德納？」的詢問電話。

針對未來北市線上預約系統，能否標註哪間診所施打什麼疫苗？北市副市長蔡炳坤說，到目前為止，預約系統的確只有AZ疫苗，接下來莫德納疫苗要進來，數量跟時間密切關注中。

蔡炳坤說，只要確定後預約系統就會啟動，假設有兩種疫苗同時上的話，我們一定會標示清楚，「不管預約也好或是專案造冊施打疫苗，都一定會標示清楚讓民眾知道打什麼疫苗」。