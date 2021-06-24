紓困加碼！高中以下代課師補助6成鐘點費、建教生每月補助1萬元

▲教育部加碼紓困對象。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

政府日前推出紓困4.0，但有許多行業無法領到補貼，教育部今（24日）宣布加碼措施，包括課後社團教師按鐘點費6成補助，如短期代理代課教師、特教助理員、社團教師、教學支援人員、等，預估所需經費約共4.8億元，有近3.5萬人受惠，此外也補助疫情中受影響的建教生，每月補助1萬元。

教育部表示，疫情影響高中以下學校及幼兒園課後未具本職之鐘點人員，符合資格者，可領取自5月19日起至7月2日止原規劃的授課（服務）節數，補助60%鐘點費；幼兒園教師助理員則依勞動部所定每小時基本工資160元補貼。預估將挹注1.2億元預算，近3萬人受惠。另，學校委託辦理課後照顧班之法人、團體，將予納入紓困對象，並於停課期間由學校酌予減收行政費用。

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針對高級中等以下學校及幼兒園「課程內」鐘點人員，教育部表示，如未具本職之短期代理代課教師、特殊教育助理人員、社團教師、教學支援人員及公立學校和幼兒園司機、隨車人員等，各學校及幼兒園應依110年5月18日宣布停課前，原已排定5月19日至7月2日之授課節數，或已排有之固定班表給付鐘點費薪資，教育部將通函由各校及地方政府自原編列之相關預算支應，預估所需經費約共4.8億元，有近3.5萬人受惠。

另外，針對高中學校建教生因疫情影響而中止在建教合作機構訓練，並停止領取建教合作機構所發生活津貼者，教育部表示，將針對該等建教生自5月18日至7月31日期間，依其中止訓練而停止領取生活津貼之月數，每人每月發給1萬元；其中止訓練未滿全月者，按其中止訓練日數比率折算發給金額。國教署於審查通過後，補助經費將由學校轉發學生。初步統計，因疫情而中止訓練致影響生活津貼收入者初估人數約7,800人，所需經費約1億元。

此外，為提供私人設立之短期補習班、兒童課後照顧服務中心及幼兒園因防疫規定停課致使營運衝擊協助，對於該等機構申辦營運資金貸款者，教育部將協助酌予利息補貼，補貼利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算(即為1.845%)。如承貸金融機構實際核貸利率未達補貼利率上限者，依實際核貸利率補貼，每家機構補貼金額以5萬5千元為上限，以減輕其營運困難，穩定就業市場，有關貸款利息補貼申請期限、方式等資訊將另行公告。

▼紓困4.0加碼，教育部納入高中以下鐘點人員、建教生。（圖／教育部提供）



