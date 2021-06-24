高虹安：傳EUA審查委員半數被換　國產疫苗公信力將蕩然無存

▲立委高虹安。（資料照／翻攝高虹安臉書）

記者杜冠霖／台北報導

國產緊急疫苗審查(EUA)在即，卻有消息傳出負責審查的「疫苗療效評估專家會議」半數被撤換，甚至補上力挺「免疫橋接」的學者進駐。對此，民眾黨立委高虹安表示，若消息為真，「國產疫苗公信力將蕩然無存。」

高虹安指出，媒體報導5月28日負責審查的「疫苗療效評估專家會議」半數被撤換，並改由支持「免疫橋接」學者進駐專家會議，如果消息為真，只怕最後即便國產疫苗通過EUA，其公信力都將蕩然無存。「考卷還可以自己換閱卷委員？這樣的答卷內容品質有多高、批改出來的分數又是否可信？」

高虹安說，如果疫苗的保護力未經國際科學標準的試驗驗證，施打的民眾面對病毒時，猶如穿上「國王的新衣」，恐造成解封策略誤判，屆時造成更大疫情隱憂。

她指出，執政黨為了彌補國際疫苗採購策略的失敗，過去這段時間，以草率甚至粗暴的方式簽約國產疫苗採購，更量身打造緊急使用授權EUA，「如此作為只怕是對國產疫苗揠苗助長、愛之適足以害之。」

中研院院士陳培哲5月底請辭食藥署疫苗審查委員後，國產疫苗審查議題引起爭論，高虹安指出，疫苗效力是科學問題，有不同學派的學者給出不同見解是正常現象。食藥署應該站在人民生命與健康至上的立場，以公正公開原則辦理EUA審查會議，才能真正為國人嚴格把關，也為國產疫苗效力提供信心與保證。