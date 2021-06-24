因疫情遠距！她收到男友「生日驚喜包」...網一看卻掀戰

▲原PO收到男友寄來的「生日驚喜包」。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



實習記者陳妙津／綜合報導

中央流行疫情指揮中心23日宣布，全國疫情警戒標準第3級再度延長實施至7/12，讓不少原盼解封相聚的民眾難免失望。一名因疫情與男友分隔兩地的網友生日將至，沒想到收到了男友快遞來的「生日驚喜包」，打開後一看讓她直呼超暖心。



原PO在PTT發文表示，由於疫情關係，她和男友分隔台中台北，快生日的她近日收到男友特地從

台中快遞到台北的「生日驚喜包」，「收到的時候還想說什麼東西這麼大！」，一打開後覺得超感動，原來裡面除了她最愛吃的零食外，其他全都是她曾在電話中和男友提過想補貨的生活用品，像是乳液、牙膏、襪子等，沒想到男友竟用心地全部記下來一次買來，還怕獨居的她酒精不夠，體貼幫準備抗菌噴霧和除菌濕紙巾，還有補身體的雞精，讓原PO直呼「心好暖」。

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▲原po開箱男友送的「生日驚喜包」後，吸引許多網友討論。（圖／翻攝自PTT）



原PO表示，雖然後來想想有點像隔離物資，但男友本身不是浪漫的人，這樣務實的體貼還是覺得很開心，也讓她減少出門的機會，「下個月換他生日了，我是不是也該準備個驚喜包給他呢？」引來不少網友一起討論。



不少網友都超羨慕，「送禮送到心坎裏欸！很棒耶」、「很實用，而且記得妳缺啥」、「務實的好男人」、「這個禮物很棒，很用心」、「很有心欸，喜歡這種有認真想過的禮物」、「送這些很實用，好過送了只能擺著的禮物」、「別人的男友就是不會讓我失望…還送抗菌的東西，很貼心啊」、「都是妳原本就想要的，當然ok啦」、「我會超開心，表示他平常就有把我放在心上」。



不過也有網友認為，換成是自己收到日用品做生日禮物不會很開心，「平日的話覺得很棒，但生日收到我覺得不行」、「有心，但是不會挑生日的時候送」、「生日送日用品會覺得我自己去全聯買就好，還花郵資寄來會傻眼...」、「感覺很像當初在準備男友當兵懇親物品」、「…要是我會傻眼，不過你開心最重要，生日快樂～」、「你開心就好，但建議一般男性真的不要學」。



有網友則幫忙緩頰表示，雖然不太浪漫，但能感覺到對方的用心，「雖然當生日禮物會有點傻眼，但真的貼心」、「很實用啦，雖然生日送這個真的是不太浪漫，但很有心了，說務實是真的啊，把原po平常說要補的東西記下來 ，真的很用心啊」。原PO也表示，「男友真的很暖心，有這個心意我很感動。」