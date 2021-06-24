「驕傲是防疫破口」　黃子哲還原「蓋牌」：北農跟北市府是共犯

▲北農新冠肺炎感染擴大，攤商於新設快篩站進行快篩。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

北農爆發群聚感染，自5月12日首例個案開始，目前已累積54人確診。國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書撰文指出，這一個多月，北農平均每天有1-2人染疫，但疫情相關資訊，卻宛如被「蓋牌」了好長一段時間，「無論是北農或台北市政府，都是共犯。」

黃子哲指出，北農疫情相關資訊，宛如被「蓋牌」了好長一段時間，甚至還有人公開說謊，或說法前後不一。他指出，5月18日有市議員質疑，台北市第一果菜批發市場承銷人傳有疑似確診案例，當時路全利回應說沒收到官方通知的相關確診訊息。但6月18日北農總經理翁震炘說，第一果菜市場5月11至17日有同仁不適，緊急安排快篩後8人確診。換言之，路全利當時就應該已經知道北農有人確診，卻公開說謊沒有相關訊息。

對於北農疫調被指控不夠確實，黃子哲也表示，台北市長柯文哲強調北農染疫者是跨縣市，台北市政府也說6月19日有「召開會議與新北及基隆跨縣市合作，以掌握完整疫調結果與足跡」。卻被基隆市長林右昌以及新北市政府都跳出來打臉說，19日根本沒有與台北市府開會，「就是個幽靈會議。」

黃子哲指出，北農疫情的隱匿與謊言，無論是北農高層或柯文哲都難辭其咎。尤其疫情燒了一個多月後，柯文哲才決定設快篩站，「對照他過去引以為豪的SOP，也顯得很2266。」他直言，驕傲是疫情的破口，奉勸柯文哲謙卑面對病毒，妥善處理近來爆發的北農、士林長照機構、北藝中心工地、街友等的疫情，「千萬別步上陳時中的後塵。」