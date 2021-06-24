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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

丁守中被列第一順位打AZ　黃光芹三分析：台灣仍是權貴當道的年代

▲台北市長選舉無效之訴宣判，丁守中離開台北地院。（圖／記者林敬旻攝）

▲丁守中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨前立委丁守中被爆施打AZ疫苗，引發各界質疑資格不符，而丁守中澄清自己被醫院列為第一類施打族群，因此收到通知就打疫苗了。對此，資深媒體人黃光芹表示，丁守中以振興董事身分列為第一類施打「好意思？」、「政府不必檢討？」

丁守中5月12日才喊話蔡政府開放中國疫苗，並強調願意帶頭施打，不料近日卻被爆出已施打AZ疫苗。隨後，丁守中表示，醫院在5月26日知他屬於第一類施打人群，尚有餘AZ疫苗要他儘速完成注射；因此，他反問，「超前部署的政府不是要我們通知到就打嗎？」

對此，黃光芹24日在臉書表示，丁守中施打疫苗，不是單方面問題！他被揭列名第一類醫事人員，已施打了AZ疫苗，可從多方面來看。

第一，他原先指稱，早在疫情爆發前打，已證明說謊，剛公佈的日期是5月26日。
第二，他自己打了AZ，近日卻鼓吹政府開放丶民眾施打中國疫苗，完全站不住腳。
第三，他以振興董事身份列名第一列醫事人員施打行列。丁守中和振興好意思？政府寬列寬待，不必檢討？

黃光芹指出，雷文玫在報導者的專文「疫苗怎麼排序才符全體利益？英美不只機制透明，還要提出證據取信於民」；反觀我們呢？她也列舉振興醫院6月7日的公告，「目前政府只開放『前三類』人員，施打疫苗，一般民眾還不在施打範圍內。在大量疫苗進口以前，本院不開放新冠疫苗公費施打預約服務。」凸顯老百姓永遠都是弱勢，台灣還是個權貴當道的年代。

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