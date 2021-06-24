拒絕警方攔停受檢小心被罰　台南開出900張罰單1萬元起跳！

▲台南市交通局呼籲，如行車不慎違規，最好配合警方攔檢接受稽查，如不聽警方制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，除處新台幣1~3萬元罰鍰外，並吊扣駕照6個月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

駕駛朋友們注意了，如果行車不慎違規，最好配合警方攔檢接受稽查，如為逃避罰單，不聽警方制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，依據道路交通管理處罰條例第60條規定，除處新台幣1~3萬元罰鍰外，並吊扣駕照6個月，交通局表示，從2020年迄今台南共開出900張罰單，請市民切勿拒絕警方攔查逕行逃逸。

交通局局長王銘德表示，為維持交通秩序及行車安全，警方會規劃勤務攔查取締交通違規，但常有民眾為躲避攔查加速逃逸，尤其是機車騎士利用機車高機動性調頭離開，殊不知警方早已記錄車牌號碼，會在事後逕行舉發「不服攔檢稽查逃逸」的罰單，直接寄送車主，反而罰的更重，還需接受吊扣駕照不便。

交通事件裁決中心主任何梅錦指出，這項法規於2018年即已大幅修法加重罰則，並自2018年9月1日上路實施。駕駛人如違規，經執行交通勤務之警察或依法令執行交通稽查人員予以制止，仍不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，可處罰新台幣1~3萬元罰鍰，並且吊扣駕照6個月；5年內再犯者處新台幣3萬元罰鍰，並吊扣駕照1年。修法迄今已近3年，仍有民眾心存僥倖，統計台南市此類違規案件於2020年度計舉發668件（機車544件，汽車124件），2021年度截至5月底止計舉發232件（機車176件，汽車56件）。

交通局提醒駕駛朋友，如遇警方執行勤務攔查時，駕駛人依法有配合義務，如確有違規行為時，更應配合受檢，千萬不要心存僥倖加速逃逸，以維自身及他人交通安全。

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