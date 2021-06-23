蛇行吞1萬2罰單+吊扣牌照　他爆氣抗罰...「5秒影片」曝光再噴300元

▲林姓騎士蛇行遭罰12000元且吊扣牌照3個月，他不服並提出行政訴訟敗訴。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

林姓騎士行經新北市新莊區中正路與公園一路交岔口蛇行，經民眾舉發挨罰12000元且吊扣汽車牌照3個月。收到罰單後他相當不滿並提行政訴訟稱，「我只是一般超車，而且影片僅擷取1段對他不利的畫面，欠缺公正。」士林地院勘驗影片後，認定林男確實5秒內以極快速度左右變換行車路線，判他敗訴。

去年12月12日下午1時許，林男騎車行經新北市新莊區中正路與公園一路交岔口時蛇行，被民眾拍下檢舉。經新北市警局新莊分局舉發後由台北市交通裁決所開12000元，並記違規點數3 點，且參加交通安全講習與吊扣汽車牌照3個月。

林男不服提起行政訴訟主張，這是一般超車程序，並稱「我有先按一聲短喇叭以警示前車，並等前車速度放慢才左偏超越」，強調超車後就在原車道直行，並無再變換車道，更沒有在車陣中忽左忽右的蛇行行為。

林男強調，警察僅依民眾提供的行車紀錄器由後方拍攝擷取一小段，對他相當不利，怒斥「這不是事實全貌，欠缺公正、公信」。

台北裁決所根據新莊分局答覆，林男確實連續以車身左右搖晃蛇行在車陣中穿梭，顯然已對用路人造成不特定危險，並拿出行車紀錄器影像及5張擷取影像加強證明力。

法官勘驗畫面後發現，林男確實在短短5秒內，以極快速度左右變換行車路線並超越前方2部機車，且多次與密集、連貫任意變換車道，甚至煞車燈、方向燈都未亮起，對此認定林就是蛇行，影響用路人行車安全。

至於林男強調不利於他影片有欠缺公正，法官則告訴他，現行法規並未對民眾檢舉交通違規的科學儀器有何限制，只要可以辨識車牌及具體時間，並有積極證據可供員警判定違規事實成立即可，經勘驗後檢舉畫面前後一貫，天候及周邊景物也協調一致，並無造假獲變造可能，林男更無法證明有何變造或偽造事實。

士林地院審理後判林男敗訴，訴訟費用300元由他負擔，如不服判決，可在判決送達後20日內，提出上訴狀並表明上訴理由。

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