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獨／愛車註銷9個月早成廢鐵　還能違規？民眾收紅單怒：校正回歸　

▲高雄市一名蔡姓民眾表示罰單裡頭的車牌，已經註銷。車色也不對，是張烏龍罰單 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名蔡姓民眾表示罰單裡頭的車牌，已經註銷。車色也不對，是張烏龍罰單 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名蔡先生收到一張「併排臨時停車」的紅單，不過仔細看看紅單附來的照片，車輛顏色跟型號都跟自己的車子不同，而且更扯的是自己的車子已經在去年9月已經辦妥停駛，目前車子也已經賣出去了，不過最讓他吃驚的是，照片上的違規車輛車牌模糊不清，質疑員警是怎麼「看出車牌」，打電話去詢問員警，結果對方說「查詢後回覆」，經過7個小時了，還沒接到電話，讓他氣得大罵「校正回歸」。

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蔡先生拿出紅單，真的很生氣！因為這張罰單是在高雄市瑞隆路因為「臨時併排停車」被開單，但是蔡先生覺得很奇怪， 因為罰單上的車牌的確是自己的，但是這塊車牌早在去年9月就已經辦妥停駛，車牌早就被監理站給收回去，目前車子也已經賣出去，準備被報廢。

▲高雄市一名蔡姓民眾表示罰單裡頭的車牌，已經註銷。車色也不對，是張烏龍罰單 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名蔡姓民眾表示去年9月已經停用 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外蔡先生表示自己的車輛是黑色的休旅車，但是照片裡頭的卻是銀色，兩個明明就不一樣，同時仔細看看銀色車輛的車牌明顯模糊不清，他很疑惑就是承辦員警是怎麼判讀的？所以他在21日下午一點半打電話到交通分隊來詢問，接電話的員警先是硬拗說是「我們的車」，但後來又說「查詢後回覆」，可是時間都已經過了7個小時，一通電話都沒有，讓他覺得「太誇張，罰單寄出之前都沒有重複查核嗎」？「員警眼睛糊到了嗎」？

蔡先生說罰單金額是600塊錢，不是很多，但是爭得是一口氣，不能繳罰款繳到很「莫名其妙」。高雄市前鎮分局交通分隊回覆確定是員警查核疏失，目前已經簽出公文要進行「撤銷罰單」。

▲高雄市一名蔡姓民眾表示罰單裡頭的車牌，已經註銷。車色也不對，是張烏龍罰單 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名蔡姓民眾表示車色也不對，是張烏龍罰單 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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